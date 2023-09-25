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صيد بحري : بداني يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 19:07     الفئـة : اقتصــاد
صيد بحري : بداني يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر- استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, اليوم الاثنين, سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر, يو كي-جون, حيث استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وشكل اللقاء, الذي تم بمقر الوزارة, فرصة لاستعراض ''مشاريع الشراكة الناجحة بين البلدين في مجال تربية سمك الجمبري بمياه البحر بولاية سكيكدة، تربية سمك الجمبري بالمياه العذبة بولاية ورقلة، بالإضافة الى انشاء وحدة لصناعة اعلاف تربية المائيات  بولاية ورقلة'', يضيف ذات المصدر.

وفي هذا الاطار, اتفق الطرفان على "تنصيب فوج عمل لإعداد ورقة طريق جديدة تخص مختلف مجالات التعاون والشراكة بين البلدين, على غرار البحث العلمي والتكوين والصناعة التحويلية، مع ادماج اصناف جديدة من الاسماك  لتدعيم شعبة تربية المائيات", تقول الوزارة.

وبالمناسبة, وجه السيد بداني دعوة للسيد يو كي-جون قصد المشاركة في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات المزمع تنظيمه شهر فيفري المقبل بولاية وهران,  حسب البيان.

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صيد بحري : بداني يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 19:07     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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