الجزائر- تنظم الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة, من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة تحت شعار "من الأفكار الى التأثير" (from ideas to impact), حسبما أعلنته اليوم الإثنين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وستعرف طبعة 2023 التي ستجري فعالياتها بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", مشاركة واسعة للوزراء الأفارقة ذوو الصلة بمجال الابتكار والشركات الناشئة وأصحاب مشاريع مبتكرة, كما ستسمح بتعزيز التعاون الإفريقي مع تثمين وتفعيل ومتابعة القرارات المنبثقة عن الطبعة الأولى للمؤتمر التي انعقدت سنة 2022 بالجزائر العاصمة, حسب بيان للوزارة.

ويأتي تنظيم الطبعة الثانية من المؤتمر الإفريقي بعد "النجاح الكبير" الذي عرفته الطبعة الأولى التي جرت في ديسمبر من عام 2022, والتي جمعت كبار الفاعلين في مجالات الابتكار والشركات الناشئة في القارة الإفريقية, وصناع السياسات العامة من وزراء وهيئات حكومية من 35 دولة إفريقية, وفقا لذات المصدر.

وقد تمخض عن الطبعة الأولى, يضيف البيان, "اعتماد خارطة طريق هي الأولى من نوعها في القارة, تؤسس لتعاون إفريقي-افريقي عالي المستوى", وتبعه فيما بعد "اعتماد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته ال42 شهر مارس 2023, المنعقدة بأديس أبابا (اثيوبيا), قرارا بخصوص إعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة في إفريقيا".

ويعتبر هذا المؤتمر "مناسبة فريدة لجمع رواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم, بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة", كما أنه "منصة حاسمة لتعزيز دور الشباب والمبتكرين في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا", يضيف البيان.