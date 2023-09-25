بن طالب يستقبل الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل

الجزائر- استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل, روبيرتو سواريز سانتوس, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 23 إلى 26 سبتمبر.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء, ذكر السيد بن طالب بأهم إنجازات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, لاسيما فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي.

كما ذكر بالجهود الرامية إلى الانتقال من العمل في الاقتصاد المتوازي إلى الاقتصاد الرسمي, مبرزا أن الجزائر بصفتها عضوا في المنظمة الدولية للعمل, تولي أهمية بالغة للأهداف المسطرة ضمن المبادرة المئوية حول مستقبل العمل.

وشدد الوزير في ذات السياق, على "ضرورة تكاثف جهود أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق هذا المسعى, في إطار رؤية شاملة ومتوازية ومنسجمة".

ومن جهته, ثمن السيد سواريز سانتوس ما قامت به الجزائر "لدعم المكتسبات الاجتماعية والحوار الاجتماعي, لاسيما من خلال تعزيز الترسانة القانونية", معربا عن استعداد المنظمة الدولية لأرباب العمل لمرافقة الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.