Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بن طالب يستقبل الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 15:53     الفئـة : اقتصــاد
بن طالب يستقبل الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل

الجزائر- استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل, روبيرتو سواريز سانتوس, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 23 إلى 26 سبتمبر.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء, ذكر السيد بن طالب بأهم إنجازات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, لاسيما فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي.

كما ذكر بالجهود الرامية إلى الانتقال من العمل في الاقتصاد المتوازي إلى الاقتصاد الرسمي, مبرزا أن الجزائر بصفتها عضوا في المنظمة الدولية للعمل, تولي أهمية بالغة للأهداف المسطرة ضمن المبادرة المئوية حول مستقبل العمل.

وشدد الوزير في ذات السياق, على "ضرورة تكاثف جهود أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق هذا المسعى, في إطار رؤية شاملة ومتوازية ومنسجمة".

ومن جهته, ثمن السيد سواريز سانتوس ما قامت به الجزائر "لدعم المكتسبات الاجتماعية والحوار الاجتماعي, لاسيما من خلال تعزيز الترسانة القانونية", معربا عن استعداد المنظمة الدولية لأرباب العمل لمرافقة الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

آخر تعديل على الإثنين, 25 سبتمبر 2023 16:15
كلـمات مفتـاحيــة :
بن طالب يستقبل الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 15:53     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.25

الوزير الأول يستقبل سفير موريتانيا بالجزائر

23.09.25

الجيش الصحراوي يقصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة, حوزة والمحبس

23.09.25

صيد بحري : بداني يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثنائي

23.09.25

حماد يؤكد على "ضرورة إنجاز توسعة لمشروع إنجاز ملعب لكرة القدم ببوسعادة"

23.09.25

البطولة الافريقية- 2023 للكانوي كياك : نيجيريا تحتضن المنافسة اواخر نوفمبر المقبل

23.09.25

ظهور مرض النزف الوبائي بفرنسا : مرض حيواني لا يسبب أية عدوى للإنسان

الأكثــر قـراءة

23.09.23

بنك الجزائر : المصادقة على نص تنظيمي يسير مكاتب الصرف

23.09.22

قطاع الصحة يعجل في تطبيق الرقمنة باعتبارها "قيمة مضافة" من اجل نجاعة التسيير

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.22

البنية التحتية للاتصالات: الجزائر تسجل قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة

23.09.22

الصحراء الغربية: سانشيز ينقلب على المخزن ويؤكد دعم إسبانيا لحل سياسي "مقبول من الطرفين" 

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة