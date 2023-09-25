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مالية: السيد فايد يتحادث مع سفير سنغافورة بالجزائر حول التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 08:39     الفئـة : اقتصــاد
مالية: السيد فايد يتحادث مع سفير سنغافورة بالجزائر حول التعاون الثنائي

الجزائر - استقبل وزير المالية, السيد لعزيز فايد, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, سفير سنغافورة بالجزائر,  محمد علمي موسى, حيث تطرق معه الى التعاون الاقتصادي و المالي الثنائي, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و أوضح ذات البيان, ان "هذا اللقاء قد شكل مناسبة لاستعراض وضعية التعاون الاقتصادي و المالي الثنائي و السبل  و الوسائل الكفيلة بتعزيزه".

في هذا الصدد, اعرب السيد علمي موسى, عن "اهتمام بلاده بتعميق علاقات التعاون مع الجزائر" التي تشكل كما قال- "شريكا هاما في منطقة افريقيا و الشرق الاوسط".

و تابع المصدر, ان الجانبين قد اتفقا على "العمل بالتشاور من اجل تعزيز الترسانة القانونية المسيرة للتعاون الاقتصادي الثنائي", سيما عبر "ابرام اتفاقيات تتعلق بعدم الازدواج الضريبي و الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات".

و خلص بيان الوزارة في الأخير الى التأكيد, بان السيد فايد قد عبر من جانبه عن اهتمام دائرته الوزارية بتطوير تعاون "مثمر" مع سنغافورة سيما في مجال الرقمنة و الاقتصاد الرقمي و بشكل خاص في القطاع المالي و البنكي و ذلك من اجل "الاستفادة من الخبرة و التجربة السنغافورية في هذا المجال".

آخر تعديل على الإثنين, 25 سبتمبر 2023 08:48
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مالية: السيد فايد يتحادث مع سفير سنغافورة بالجزائر حول التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 08:39     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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