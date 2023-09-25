تحلية مياه البحر: محطة قورصو تبلغ ذروة إنتاجها ب 80 ألف م3 يوميا

الجزائر - دخلت، اليوم، محطة تحلية مياه البحر بقورصو (بومرداس) مرحلة الإنتاج بكامل طاقتها المقدرة ب 80 ألف م3/يوم، حسبما أفاد به بيان للشركة الجزائرية للطاقة, فرع مجمع سوناطراك.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه بعد استكمال كل مراحل الإطلاق الميكانيكية والتجريبية والتأكد من كل شروط السلامة والمطابقة للمعايير، دخلت محطة قورصو لتحلية مياه البحر "اليوم على الساعة العاشرة صباحا مرحلة الإنتاج بكامل طاقتها الإنتاجية 80.000 م3/يوم، أي 80 مليون لتر/يوم".

وجاء ذلك عقب الانطلاق في عملية الإنتاج الجزئي بهذه المحطة الموجهة لولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، يوم 4 يوليو 2023، كمرحلة أولى من مراحل التشغيل.

وأضافت أنه "بذلك يكون مجمع سوناطراك بفرعه الشركة الجزائرية للطاقة قد أنهى وسلم كامل الطاقة الإنتاجية للبرنامج الاستعجالي لتحلية مياه البحر(مياه 2021)"، حسب البيان.

كما أكدت الشركة أن هذه المحطة التي تعتبر "تحدي" رفعه مجمع سوناطراك، "ربحت رهانه الكفاءات الوطنية التي استطاعت أن تثبت تحكمها الكبير في كل مراحل الإنجاز إلى غاية مرحلة التشغيل، لتصبح محطة تحلية مياه البحر بقورصو ثالث محطة منجزة ومشغلة بالمجهود الوطني الجزائري"، يضيف البيان.