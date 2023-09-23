Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مطار الجزائر الدولي : 5ر9 مليون مسافر في افاق 2024

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 16:20     الفئـة : اقتصــاد
مطار الجزائر الدولي : 5ر9 مليون مسافر في افاق 2024

أديس أبابا - سيبلغ عدد المسافرين عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين 5ر9 مليون مسافر في افاق 2024 حسبما أعلن عنه اليوم السبت الرئيس المدير العام لمطار الجزائر محمد الصالح كواش.

وقال السيد كواش في تصريح ل/وأج على هامش رحلة العودة للخط الجوي المباشر بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا (إثيوبيا) أن عدد المسافرين عبر مطار الجزائر بلغ 5ر6 مليون مسافر في 2022, وسيصل خلال هذه السنة 8 ملايين مسافر, متوقعا أن يصل عدد المسافرين عبر مطار الجزائري خلال 2024 بين 9 ملايين و5ر9 مليون مسافر.

وأرجع السيد كواش هذه الطفرة في عدد المسافرين إلى الخطوط الجديدة التي تم فتحها أو سيتم فتحها خلال الفترة المقبلة في القارات الثلاث إفريقيا وأوروبا وأمريكا وتحول المنشأة الجوية إلى مطار محوري يعبره المسافرون ولاسيما الجالية الإفريقية إلى إفريقيا الغربية وشرق وجنوب إفريقيا.

وستساعد -وفقا لذات المسؤول- الشبكة الدولية (47 وجهة) والداخلية (33 وجهة) على تعزيز محورية مطار الجزائر نظرا لموقعه الاستراتيجي ولاسيما عند فتح خطي كراكاس (فنزويلا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وتطوير خدمات مطار الجزائر بشكل عام مع تقديم التسهيلات للجالية الجزائرية والمسافرين والعابرين للمطار وللمتعاملين الاقتصاديين والسياح.

إقرأ أيضا:   الخط الجوي المباشر الجزائر- أديس أبابا: تجسيد لالتزامات الرئيس تبون ونظيرته الإثيوبية

ومن جهته ذكر مدير المبيعات والشبكة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية حاج سعيد نذير أن هذه الاستراتيجية التي تسهر على تطبيقها السلطات العليا في البلاد سمحت بتسجيل نمو في عدد المسافرين الذين تم نقلهم وارتفاع نسبة الركوب بنحو 40 في المائة بالمقارنة مع 2019 وتزايد عدد مستخدمي مطار الجزائر كمطار عبور لاسيما من الأجانب.

وأصبح مطار الجزائر -وفقا لذات المسؤول- معبر حيوي للمعتمرين القادمين من أوروبا والراغبين في الوصول إلى البقاع المقدسة حيث تم خلال هذه السنة نقل 2.900 معتمر من أوروبا إلى الجزائر ومنها إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبالتوازي مع فتح الخطوط الجوية المباشرة ولاسيما نحو إفريقيا تعول الجوية الجزائرية على تحسين المردودية والتنافسية من خلال عقد شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب الناشطين في نقل المسافرين وشحن البضائع والسياحة والأسفار, يضيف ذات المتحدث.

وستنطلق بداية من اليوم السبت مبيعات الخطين الجويين المباشرين الجديدين نحو أديس أبابا بإثيوبيا ودوالا بالكاميرون استعدادا لدخولهما الخدمة التجارية ليرتفع عدد رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو الوجهات الإفريقية إلى 23 رحلة أسبوعيا, كما أشير إليه.

آخر تعديل على السبت, 23 سبتمبر 2023 16:49
كلـمات مفتـاحيــة :
مطار الجزائر الدولي : 5ر9 مليون مسافر في افاق 2024
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 16:20     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.23

بوليفيا تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

23.09.23

رئيس الجمهورية يبعث برسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي إثر وفاة رئيس إيطاليا السابق جورجيو…

23.09.23

بنك الجزائر : المصادقة على نص تنظيمي يسير مكاتب الصرف

23.09.23

وزير التعليم العالي يشرف على تدشين 2.000 مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بقالمة

23.09.23

بطولة العالم للكرات الحديدية : ميدالية فضية للجزائري بادة حسام في اختصاص الرافل

23.09.23

تلمسان: افتتاح الطبعة الخامسة للصالون العربي-المغاربي لسياحة الشباب

الأكثــر قـراءة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.22

قطاع الصحة يعجل في تطبيق الرقمنة باعتبارها "قيمة مضافة" من اجل نجاعة التسيير

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.22

الصحراء الغربية: سانشيز ينقلب على المخزن ويؤكد دعم إسبانيا لحل سياسي "مقبول من الطرفين" 

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"