الخط الجوي الجزائر أديس أبابا: فرص واعدة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإثيوبيين

أديس أبابا - صرح مشاركون في لقاء الأعمال الجزائري الإثيوبي المنظم بالعاصمة أديس أبابا على هامش فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا ، أن هذا الأخير يوفر فرص واعدة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والاثيوبيين في مجالات السياحة والتجارة والنقل والاستثمار.

وأكد ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالدراسات والتلخيص لعشب عماد الدين أن قطاع السياحة سيكون مستفيدا بشكل كبير من هذا الخط الجوي بما يوفره من فرص للتعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين المتعاملين الجزائريين والإثيوبيين وتقريب المهنيين ومرافقتهم لربط بوابتي إفريقيا الشمالية والشرقية.

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من جهته ذكر مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني مهدي عمروني أن هذا الخط خطوة حقيقية للترويج للمنتجات الوطنية بسوق واعدة ومليئة بالفرص الاستثمارية وتأكيد على الاستراتيجية الجزائرية التي تستهدف ربح جزء من السوق في شرق إفريقيا الذي تحتكره البلدان الآسيوية والأوروبية حاليا.

بدوره قال مدير شركة سيلفي تور للسياحة والأسفار يحي مبدوعة (الجزائر) أن فتح هذا الخط الجوي ينسجم مع رغبة الجزائر في التوجه بقوة نحو إفريقيا واستغلال كل الفرص المتاحة وفي كافة المجالات لخلق علاقات أوسع ومد جسور تعاون مثمرة خاصة في ميدان النقل والسياحة والأسفار.

وتابع ذات المتحدث أن التواجد في العواصم الإفريقية ومنها أديس أبابا يتيح للمتعاملين الاقتصاديين الترويج للمنتجات السياحية الجزائرية عن قرب ويساعد على إيجاد روابط مع شركاء أفارقة و إثيوبيين لتعزيز الجزائر كوجهة سياحية للسوق القارية.

ومن جهته أبرز مدير شركة شيبا أفياسيون سرفيس الإثيوبية (Sheba aviation service) كاساهون ك. يباسا Kassahun k.Yibassa أهمية هذا الخط الجوي المباشر متوقعا أن يحدث تواجد الجوية الجزائرية في السوق الإثيوبية فارقا بالنسبة للمسافرين وفي مجال نقل البضائع.

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وأردف ذات المتحدث "بين الجزائر وإثيوبيا هناك عمل كبير ينتظرنا خاصة في المجال السياحي ليكون هذا الخط الجوي الجديد رافدا إلى السوق الإثيوبية من جهة وإلى سوق شمال إفريقيا من جهة أخرى. فهو تحدي وفرصة لنا بما في ذلك تطوير الاستيراد والتصدير بشكل مثمر بين البلدين".

وزيادة على هذا اللقاء بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين تم تنظيم مباحثات ثنائية بين المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ونظيره الإثيوبي وبين مسؤولي الشحن في الشركتين المتخصصتين في النقل الجوي للمسافرين والبضائع وزيارة سياحية لمدينة أديس أبابا لفائدة المتعاملين والصحفيين, كما أشير إليه.