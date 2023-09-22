وزير النقل يستقبل بأديس-أبابا من طرف رئيسة جمهورية إثيوبيا 

أديس أبابا - استقبل وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الجمعة بأديس أبابا من قبل رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ساهلي وورك زودي، غداة فتح الخط الجوي الدولي المباشر الذي يربط العاصمة الجزائرية بالعاصمة الإثيوبية.

وثمنت رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية خلال هذا اللقاء المجهودات المبذولة من قبل الطرفين لتجسيد التزامات قائدي البلدين، السيد عبد المجيد تبون ونظيرته الإثيوبية ولاسيما تلك المنبثقة عن الزيارة التي قامت بها السيدة ساهلي وورك زودي إلى الجزائر شهر يوليو 2022 بمناسبة الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال ومن بينها قرار فتح الخط الجوي المباشر الجزائر-أديس ابابا.

وكان هذا اللقاء فرصة تباحث خلاله الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية وسانحة للتطرق إلى عديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أن "الخطوة التاريخية التي تمت اليوم (الجمعة) هي مرحلة جديدة في ديناميكية العلاقات الثنائية الجيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين الجزائري والإثيوبي".