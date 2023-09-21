الاعلان عن اطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا

الجزائر- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط الجزائر العاصمة بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية.

و ستنطلق الرحلة الاولى صباح غد الجمعة.

وقال وزير النقل, يوسف شرفة, في ندوة صحفية رفقة سفير جمهورية إثيوبيا بالجزائر نبيات جيتاشو أسغيد والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان أن "هذه الخطوة الهامة تندرج ضمن مسار تطوير مخطط النقل الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وتوسيع شبكتها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى الانفتاح على الدول الإفريقية".

وأردف السيد شرفة أن دائرته الوزارية "تواصل العمل ضمن هذه الاستراتيجية التي سطرتها السلطات العليا للبلاد والتي مكنت من جعل مطار الجزائر الدولي مطارا محوريا وبوابة عبور نحو إفريقيا والعالم."

"فبعد الإطلاق الرسمي لخط الجزائر جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) في 20 أغسطس الماضي تتدعم اليوم الشبكة الإفريقية لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية بوجهة جديدة نحو أديس أبابا بمعدل رحلتين في الأسبوع ليرتفع عدد الرحلات نحو الوجهات الإفريقية إلى 23 رحلة أسبوعيا", يضيف ذات المسؤول.

وتسعى ذات الشركة وفقا للسيد شرفة إلى فتح خطوط جوية جديدة نحو دوالا (الكاميرون) شهر أكتوبر وكراكاس (فينزويلا) بداية شهر نوفمبر وأبوجا (نيجيريا) نهاية سنة 2023.

من جهته قال سفير جمهورية إثيوبيا بالجزائر أن "الخط الجوي الجديد سيربط بين أمتين تاريخيتين وأهم عاصمتين إفريقيتين الجزائر وأديس أبابا" مذكرا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين وباللقاءات المهمة التي جمعت الرئيس عبد المجيد تبون برئيسة جمهورية إثيوبيا ساهلي وورك زودي والوزير الأول الإثيوبي أبي أحمد علي قبل سنة.

وتابع السفير "من المهم جدا أن تكون إفريقيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي متصلة بشكل جيد وقد أثمرت محدثاتنا اليوم بإطلاق هذا الخط الحيوي الذي تؤكد من خلاله الخطوط الجوية الجزائرية التزامها بربط إفريقيا اقتصاديا وتجاريا".

وأعلن المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عن الوجهتين الجديدتين التي تربطان شرق إفريقيا (أديس أبابا) وتعزيز الربط بغرب إفريقيا من خلال اطلاق خامس وجهة نحو هذه المنطقة (دوالا بالكاميرون).

وذكر ذات المسؤول أن فتح المبيعات الخاصة بهاذين الخطين ستبدأ في 23 سبتمبر الجاري مع انطلاق الرحلات الخاصة بهاتين الوجهتين الاثنين والجمعة بالنسبة لأديس ابابا والأحد والاثنين والخميس بالنسبة لدوالا بالكميرون.

وتحول مطار هواري بومدين الدولي بفضل هذه الاستراتيجية إلى محور عبور دولي بفضل ربط المسافرين ب 50 وجهة نحو العالم من بينها 10 وجهات في إفريقيا و33 وجهة داخلية, كما تمت الإشارة إليه.