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السيد هني يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 19:07     الفئـة : اقتصــاد
السيد هني يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر - استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير الزراعة الأردني، خالد حنيفات، الذي بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن السيد حنيفات، يقوم على رأس وفد من المستثمرين بزيارة عمل الى الجزائر، تدوم من اليوم الى غاية 25 سبتمبر الجاري و ذلك بدعوة من وزير الفلاحة و التنمية الريفية.

وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة ، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالجزائر و إطارات من البلدين، تم التذكير بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الجزائر والاردن.

كما تم التطرق الى"سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خصوصا ما يتعلق بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بالإضافة إلى  تبادل الخبرات و التجارب خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك و الرغبة  في الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يحقق المصالح المشتركة والتطلعات إلى مزيد من التطور والرقي"، يضيف البيان.

آخر تعديل على الخميس, 21 سبتمبر 2023 19:11
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السيد هني يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 19:07     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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