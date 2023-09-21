صيد بحري: السيد بداني يبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي مع وزير النقل التركي

وأوضح البيان أنه خلال لقاء السيد بداني بالوزير التركي, الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر في اطار اشغال منتدى الاعمال الجزائري التركي استعرض الطرفان "فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات الصيد البحري و تربية المائيات, على غرار بناء و صيانة و تصليح سفن الصيد البحري و تسمين التونة الحمراء, مع تبادل المعارف و الخبرات في مجالات التكوين و البحث العلمي التطبيقي ".
كما تم الاتفاق, خلال هذا اللقاء, الذي حضرته اطارات الوزارة , على" تنصيب فوج عمل تقني ما بين إطارات الوزارتين لدراسة إمكانيات الاستثمار في شراكة استراتيجية, مع تنظيم زيارات ما بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين لتبادل الخبرات والمعارف ما بين المهنيين", وفقا للمصدر ذاته.
وفي ختام اللقاء, وجه السيد بداني دعوة للوزير التركي قصد مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الاتراك في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات المزمع تنظيمه بولاية وهران شهر فبراير المقبل, يضيف البيان.