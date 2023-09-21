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صيد بحري: السيد بداني يبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي مع وزير النقل التركي

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 18:30     الفئـة : اقتصــاد
صيد بحري: السيد بداني يبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي مع وزير النقل التركي

الجزائر - استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية , أحمد بداني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير النقل والبنى التحتية التركي, عبد القادر أورال أوغلو, الذي بحث معه فرص تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه خلال لقاء السيد بداني بالوزير التركي, الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر في اطار اشغال منتدى الاعمال الجزائري التركي استعرض الطرفان "فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات الصيد البحري و تربية المائيات, على غرار بناء و صيانة و تصليح سفن الصيد البحري و تسمين التونة الحمراء, مع تبادل المعارف و الخبرات في مجالات التكوين و البحث العلمي التطبيقي ".

كما تم الاتفاق, خلال هذا اللقاء, الذي حضرته اطارات الوزارة , على" تنصيب فوج عمل تقني ما بين إطارات الوزارتين لدراسة إمكانيات الاستثمار في شراكة استراتيجية, مع تنظيم زيارات ما بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين لتبادل الخبرات والمعارف ما بين المهنيين", وفقا للمصدر ذاته.

وفي ختام اللقاء, وجه السيد بداني دعوة للوزير التركي قصد مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الاتراك في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات المزمع تنظيمه بولاية وهران شهر فبراير المقبل, يضيف البيان.

آخر تعديل على الخميس, 21 سبتمبر 2023 19:14
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صيد بحري: السيد بداني يبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي مع وزير النقل التركي
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 18:30     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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