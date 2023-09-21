Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استخراج وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل سيتم عبر الأرضية الرقمية قريبا

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 18:26     الفئـة : اقتصــاد
استخراج وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل سيتم عبر الأرضية الرقمية قريبا

الجزائر - كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن استخراج وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل بالنسبة لطالبي العمل سيتم مباشرة عبر الأرضية الرقمية في الأشهر القليلة القادمة.

وفي رده عن أسئلة نواب بالمجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية ترأسها, إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, أوضح الوزير أن "استخراج وثيقة التسجيل يتم حاليا على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل مكان اقامة طالب العمل, على أن يتم استخراجها مباشرة عبر الأرضية الرقمية في الأشهر القليلة القادمة".

وأبرز الوزير أن الوكالة الوطنية للتشغيل "تعتمد على عصرنة هياكلها من خلال تطوير منظومة الاعلام الآلي وخدمات التسجيل عن بعد, بحيث تمكن هذه الخدمة طالبي العمل والمستخدمين من الدخول الى المواقع الالكترونية للوكالة قصد التسجيل أو ايداع عروض العمل وكذا متابعة عروض الشغل المتوفرة, بالإضافة الى تعميم استعمال النظام المعلوماتي (الوسيط) الذي يسمح لطالبي العمل والمستخدمين معا الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف الهياكل المحلية للتشغيل".

وفي هذا الشأن, أشار السيد بن طالب الى أنه تم تسجيل أزيد من 74 ألف طالب شغل عن طريق الخدمة عن بعد عبر نظام الوسيط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو, يوليو, أغسطس).

وأضاف أن الوكالة الوطنية للتشغيل أنشأت منصة رقمية خاصة بمنحة البطالة لتمكين الشباب الراغبين في الحصول على هذه المنحة من التسجيل منذ 25 فبراير 2022, ومعالجة الطلبات بطريقة آنية, مضيفا أن عدد المستفيدين من هذه منحة فاق مليوني مستفيد في أغسطس 2023.

وبخصوص جهاز المساعدة على الادماج المهني, ذكر الوزير بأنه تم ادماج أزيد من 541 ألف مستفيد في مناصب عمل قارة, من بينهم 321.503 مستفيد على مستوى القطاع الاداري, مضيفا أن العملية لازالت متواصلة الى غاية 31 ديسمبر القادم تاريخ الآجال المحددة".

كلـمات مفتـاحيــة :
استخراج وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل سيتم عبر الأرضية الرقمية قريبا
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 18:26     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.22

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة…

23.09.21

الاعلان عن اطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا

23.09.21

وزير الاتصال يستقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين…

23.09.21

الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة : نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك

23.09.21

المكسيك : القضية الصحراوية ضمن جدول أعمال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير مصيرها

23.09.21

افتتاح تظاهرة "متاحف الجزائر في ضيافة الشلف"

الأكثــر قـراءة

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"

23.09.20

رئيس الجمهورية يرافع من نيويورك من أجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم