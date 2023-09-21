استخراج وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل سيتم عبر الأرضية الرقمية قريبا

الجزائر - كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن استخراج وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل بالنسبة لطالبي العمل سيتم مباشرة عبر الأرضية الرقمية في الأشهر القليلة القادمة.

وفي رده عن أسئلة نواب بالمجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية ترأسها, إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, أوضح الوزير أن "استخراج وثيقة التسجيل يتم حاليا على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل مكان اقامة طالب العمل, على أن يتم استخراجها مباشرة عبر الأرضية الرقمية في الأشهر القليلة القادمة".

وأبرز الوزير أن الوكالة الوطنية للتشغيل "تعتمد على عصرنة هياكلها من خلال تطوير منظومة الاعلام الآلي وخدمات التسجيل عن بعد, بحيث تمكن هذه الخدمة طالبي العمل والمستخدمين من الدخول الى المواقع الالكترونية للوكالة قصد التسجيل أو ايداع عروض العمل وكذا متابعة عروض الشغل المتوفرة, بالإضافة الى تعميم استعمال النظام المعلوماتي (الوسيط) الذي يسمح لطالبي العمل والمستخدمين معا الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف الهياكل المحلية للتشغيل".

وفي هذا الشأن, أشار السيد بن طالب الى أنه تم تسجيل أزيد من 74 ألف طالب شغل عن طريق الخدمة عن بعد عبر نظام الوسيط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو, يوليو, أغسطس).

وأضاف أن الوكالة الوطنية للتشغيل أنشأت منصة رقمية خاصة بمنحة البطالة لتمكين الشباب الراغبين في الحصول على هذه المنحة من التسجيل منذ 25 فبراير 2022, ومعالجة الطلبات بطريقة آنية, مضيفا أن عدد المستفيدين من هذه منحة فاق مليوني مستفيد في أغسطس 2023.

وبخصوص جهاز المساعدة على الادماج المهني, ذكر الوزير بأنه تم ادماج أزيد من 541 ألف مستفيد في مناصب عمل قارة, من بينهم 321.503 مستفيد على مستوى القطاع الاداري, مضيفا أن العملية لازالت متواصلة الى غاية 31 ديسمبر القادم تاريخ الآجال المحددة".