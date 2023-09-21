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نظام "ايكو-جمع" لمعالجة نفايات التغليف: التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للنفايات ومجمع "فادركو"

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 15:21     الفئـة : اقتصــاد
نظام &quot;ايكو-جمع&quot; لمعالجة نفايات التغليف: التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للنفايات ومجمع &quot;فادركو&quot;

الجزائر - تم اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية انخراط في النظام العمومي لاسترجاع وتثمين نفايات التغليف (ايكو-جمع) ECOJEM بين الوكالة الوطنية للنفايات AND ومجمع "فادركو" FADERCO المتخصص في صناعة منتجات النظافة الجسدية و المنزلية، ليصبح أول مجمع ينخرط في هذا النظام.

وتم توقيع الاتفاقية بحديقة التجارب (الحامة)، من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، محمد كريم ومان، ومستشار المديرية العامة لمجمع (فادركو)، رياض صديق شيخاوي.

وبموجب الاتفاقية، سيسمح ل"فاداركو" بوضع علامة Label "إيكو-جمع"، الذي أطلقته و الذي تسيره الوكالة، على مختلف منتجاته.       

ويتكفل هذا النظام ب "بإشراك المؤسسات المنتجة في مجال تسيير، استرجاع وتثمين نفايات التغليف الناتجة عن نشاطها"، وفقا للشروحات المقدمة من طرف مديرة تطوير الاقتصاد الأخضر على مستوى الوكالة، أسما أمال.

كما ستسمح هذه الاتفاقية ب"الانطلاق الفعلي لهذا النظام ذي الطابع غير التجاري وغير الربحي، قصد توفير حلول عملية ومستدامة في مجال تثمين نفايات التغليف والانتقال نحو تسيير أكثر  نجاعة ونوعية".

وبمقتضاها سيتم "استخدام المساهمة المالية للمنخرطين في مختلف مراحل استرجاع نفايات التغليف على غرار الفرز الانتقائي، الجمع والنقل، الحملات التحسيسية وإعادة التدوير"، وفقا لنفس المسؤولة.

وبالمناسبة، أوضح السيد ومان أن هذا الاتفاقية تسمح بتفعيل آلية مهمة في إطار السياسة الوطنية لإدارة النفايات ألا وهي مسؤولية منتجي المواد المغلفة في مرحلة ما بعد الاستهلاك، مشيرا الى أن هذا النظام العمومي مهم، وهو "طريقة عصرية تمويلية لإدارة النفايات المغلفة التي تمثل قيمتها السوقية قرابة ال 66 مليار دج، ووفقا لدراسة قامت بها الوكالة".

وستكلف الوكالة الوطنية عبر هذا النظام العمومي باسترجاع ومعالجة النفايات المغلفة من خلال وضع الميكانيزمات المواتية لذلك، كما سيسمح هذا النظام "بالدفع نحو خلق مؤسسات استرجاع وتدوير، وكذا مناصب شغل، إضافة إلى استرجاع النفايات وجعلها إضافة للمنشآت التحويلية بالجزائر".

من جهته، أكد مدير التطوير بمجمع "فادركو"، محمد عزيز الخوفي، أن هذه الخطوة تأتي "تجسيدا لقناعة وايمان الشركة الجزائرية لأن تكون رائدة في مجال المحافظة على المحيط"، وهي خطوة جديدة مع الوكالة الوطنية للنفايات بعد تلك التي قامت بها مع المديرية العامة للغابات من خلال غرس مليون شجرة غابية.

آخر تعديل على الخميس, 21 سبتمبر 2023 17:16
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نظام "ايكو-جمع" لمعالجة نفايات التغليف: التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للنفايات ومجمع "فادركو"
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 15:21     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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