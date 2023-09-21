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المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: دخول منصة جديدة للحجوزات وشراء التذاكر الكترونيا حيز الخدمة قريبا

  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 14:42     الفئـة : اقتصــاد
المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: دخول منصة جديدة للحجوزات وشراء التذاكر الكترونيا حيز الخدمة قريبا

الجزائر - أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عبد الحكيم بوزاهر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن دخول منصة الكترونية جديدة لحجوزات تذاكر السفر على مستوى المؤسسة حيز الخدمة قريبا .

و في ندوة صحفية عقدها بمقر المؤسسة البحرية, أكد السيد بوزاهر قائلا " نحن على وشك استلام منصة رقمية جديدة  تسمح للمواطنين باستعمال بطاقاتهم البنكية المشتركة لاقتناء تذاكر السفر عن طريق الانترنيت".

وردا على انتظار المسافرين لفتح عمليات الحجوزات الخاصة بشهر أكتوبر, أوضح المسؤول أن عمليات الحجز "ستفتح تدريجيا خلال الايام القادمة بمجرد تطبيق المنصة الجديدة التي صممت بكفاءات جزائرية 100 %" دون أن يحدد تاريخ ذلك.

من جهة أخرى, كشف المسؤول الأول عن المؤسسة عن الأرقام "الايجابية" التي حققتها المؤسسة العمومية من حيث النشاطات والمداخيل أيضا.

وأشار السيد بوزاهر إلى أن المؤسسة قامت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2023 بنقل قرابة 383000 مسافر وأكثر من 100000 مركبة عبر 359 رحلة بين الموانئ الوطنية والوجهات الأوروبية مثل أليكانتي وبرشلونة (اسبانيا) وسيت ومرسيليا (فرنسا) وجنوة (ايطاليا) .

في نفس الشأن, أكد السيد بوزاهر يقول "واجهنا بعض المشاكل التقنية في بعض السفن لأن سفينتين للنقل كانتا محل صيانة" معلنا أن عدة سفن ستعرف اشغال صيانة خلال فصل الخريف أين ينقص النشاط.

في هذا الخصوص, ستعرف سفينة "طارق بن زياد" أشغال صيانة و تجديد و عصرنة أيضا  على مستوى ورشات المؤسسة الوطنية لإصلاح السفن حسب المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين مما سيسمح للسفينة بتوفير "أفضل الظروف للسفر" و هذا ابتداء من نهاية مايو 2024 .

إضافة إلى السفن الاربعة التي تمتلكها المؤسسة الوطنية, سيتم استئجار سفينة خامسة من طرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قصد تدعيم قدراتها الخاصة بالنقل بداية من موسم الصيف المقبل.

آخر تعديل على الخميس, 21 سبتمبر 2023 15:04
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المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: دخول منصة جديدة للحجوزات وشراء التذاكر الكترونيا حيز الخدمة قريبا
  أدرج يـوم : الخميس, 21 سبتمبر 2023 14:42     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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