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اتفاقية شراكة بين الشركة الجزائرية للتأمينات والتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 18:45     الفئـة : اقتصــاد
اتفاقية شراكة بين الشركة الجزائرية للتأمينات والتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات

الجزائر - تم اليوم الاربعاء، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) والتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات (غان)، سيستفيد من خلالها منخرطو التجمع من مزايا عديدة في مجال للتأمينات.

وجرت مراسم التوقيع على هامش افتتاح الطبعة الثانية لصالون التجارة والخدمات الإلكترونية بالجزائر، من طرف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس، ورئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، عبد الوهاب قاوة، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.

وبالمناسبة، أوضح السيد سايس أن هذه الاتفاقية ستسمح بمرافقة كل المتعاملين المنخرطين في التجمع لتلبية حاجياتهم في مجال التأمينات ضد كل الاخطار.

من جهته، اكد السيد قاوة أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز الثقة في مجال التجارة و التجارة الالكترونية، كما ستسمح بتقديم "العديد من المزايا في مجال التأمين لأكثر من 1.400 متعامل منخرط في التجمع".

ولتلبية احتياجات الشركات الناشئة و الصغيرة، اطلقت (كات)، اليوم الاربعاء، منتجها الجديد "ايباك ستارتوب" عبر الانترنت، الذي سيمنح تغطية مناسبة لهذه الشركات.

وسيسمح هذا المنتج، وفقا للشروحات المقدمة من طرف الشركة، بحماية ضد المخاطر السيبرانية وفقدان البيانات، وهذا من خلال توفير إمكانية التغطية المالية المتعلقة بفقدان البيانات الناجم عن أخطاء بشرية، هجمات سبيرانية أو عن تدخل الغير.

وتتميز الخدمة الجديدة بإمكانية الاكتتاب بطريقة مبسطة عبر الموقع الإلكتروني لشركة "كات"، مما سيسمح للزبائن من اكتتاب التأمين في غضون دقائق قليلة ونفس الأمر بالنسبة للتصريح بالحوادث.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 18:48
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اتفاقية شراكة بين الشركة الجزائرية للتأمينات والتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 18:45     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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