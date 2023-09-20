سوناطراك تشارك في فعاليات مؤتمر البترول العالمي 2023 بكندا

الجزائر - تشارك سوناطراك في فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول، الذي تجري فعالياته منذ يوم الأحد بمدينة "كالغاري" بكندا، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للمجمع.

وجاء في البيان: " تشارك سوناطراك بوفد هام يقوده المدير المركزي للموارد الجديدة، يوسف خنفر، في فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للبترول، المنظم هذه السنة بمدينة كالغاري بكندا، في الفترة الممتدة من17 إلى 21 سبتمبر".

وتأتي مشاركة سوناطراك في هذه النسخة، باعتبارها "عضوا بارزا وفاعلا اقتصاديا في الصناعة النفطية العالمية، ولتؤكد دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار واستدامة أسواق النفط والغاز العالمية"، حسب البيان.

ويأتي انعقاد هذا الموعد الطاقوي هذه السنة على خلفية "الضغوط العالمية المتزايدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وفي وقت تظل فيه قضية أمن الطاقة العالمية مرتفعة في أعقاب التطورات الدولية الحاصلة"، وفقا للمجمع.

ويعد مؤتمر البترول العالمي، الذي يعقد كل ثلاث سنوات، "حدثا عالميا بارزا، يجمع بين الدول والمنظمات الدولية، لتعزيز التعاون بينها في مختلف مجالات الطاقة، ومركزا لصناع القرار والمبتكرين للحلول التكنولوجية الجديدة في قطاع الطاقة".

كما يتطرق هذا الحدث، الذي يحظى باهتمام كبير من المختصين والفاعلين في مجال الطاقة، إلى "جميع جوانب الصناعة الطاقوية، بما فيها التكنولوجيات المبتكرة في مجال المنبع والمصب، ودور الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة في الانتقال الطاقوي، وكذا التحديات الراهنة التي تواجه هذا القطاع الحيوي في العالم"، يضيف البيان.