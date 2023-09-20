الجزائر-موريتانيا : الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل ورفع حجم المبادلات التجارية 

نواكشوط - تم, اليوم الأربعاء بنواكشوط (موريتانيا), الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية ووزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانيا, تهدف الى دراسة التسهيلات الجمركية و الضريبية وتذليل العوائق التجارية بين البلدين وكذا تحديد المنتجات القابلة للتبادل التجاري.

وجرى الاتفاق خلال ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, رفقة وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني, لمرابط ولد بناهي, بمقر الوزارة الموريتانية بنواكشوط, جلسة عمل, بحضور إطارات من الوزارتين و المستشار الاقتصادي بسفارة الجزائر بنواكشوط, يوسف عبو, وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة وزير المالية، لعزيز فايد، الى موريتانيا.

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وبالمناسبة, أوضح السيد زيتوني أنه من شأن هذه اللجنة "الدفع بالتعاون الاقتصادي قدما", داعيا الى عقد أول لقاء لها في "أقرب الآجال", يظم إطارات من الوزارتين, إطارات من مصالح الجمارك للبلدين, إطارات من السفارة الجزائرية بنواكشوط, بالإضافة الى عضو من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

كما اعتبر الوزير أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين, الذي لا يتجاوز 200 مليون دولار, "لا يرقى لطموحات الشعبين ولا لحجم العلاقات السياسية بين البلدين", مذكرا بتجسيد مشاريع "مهمة" في اطار ترقية العلاقات التجارية بين البلدين, على غرار الطريق العابر للصحراء و الخط البحري التجاري الجزائر-نواكشوط, ولافتا الى ضرورة "تذليل الصعوبات لتسهيل التبادلات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين من البلدين".

من جهته أشاد الوزير الموريتاني بإرادة المتعاملين الجزائريين الخواص لولوج السوق الموريتانية, مؤكدا أن دائرته الوزارية "ستعمل على تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف السيد ولد بناهي أيضا أن فتح "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا سيسمح بترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جدير بالذكر أنه تم، اليوم الاربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" (Algerian Union Bank (AUB و هو أول بنك جزائري يفتتح بالخارج، كما تم أيضا افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية، تابع للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير(صافكس)، يحمل اسم "تصدير" و يمثل عدة قطاعات، من شأنه دفع التبادل التجاري بين الجزائر و موريتانيا و باقي الدول الافريقية, تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.