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تنظيم الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة من 27 إلى 29 سبتمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 16:59     الفئـة : اقتصــاد
تنظيم الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة من 27 إلى 29 سبتمبر

الجزائر- تنظم وزارة البيئة والطاقات المتجددة, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة من 27 إلى 29 سبتمبر بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة, حسبما أفاد به, اليوم الأربعاء, بيان للوزارة.

وتنظم هذه الطبعة تحت شعار "المؤسسات الناشئة : قاطرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الجزائر", يضيف ذات المصدر, مبرزا أنها تعكس "رؤية الحكومة في تعزيز الوعي بقضايا البيئة والطاقات المتجددة وتشجيع التحول نحو الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والالتزام بتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على بيئتنا من خلال التعاون الوطني والدولي".

ويعتبر هذا الصالون - حسب الوزارة - أرضية تفاعلية لتبادل الأفكار والتجارب وكذا الابتكارات في المجالات ذات الصلة بالبيئة والطاقات المتجددة  بين خبراء وطنيين ودوليين وممثلو القطاعات الصناعية والأكاديميون ورجال الأعمال.

وتم اختيار كوريا الجنوبية كضيف شرف هذه الطبعة, مما سيتيح الفرصة للاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في هذا المجال, في ظل "التحول الايكولوجي الذي تتجه إليه الجزائر بخطى ثابتة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تطبعها إشكالية تزايد الطلب الاستهلاكي وتناقص الموارد الطبيعية", حسب البيان.

وستكون المؤسسات الناشئة واحدة من أهم عناصر هذا الحدث "للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الجزائر", بالإضافة لاعتمادها على الابتكار كوسيلة لإيجاد حلول لمشاكل بيئية معاشة وكذا اقتراحها لمشاريع تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الشباب والرياديين لتحقيق النجاح في هذا السياق, وفقا لذات المصدر.

وخلال هذه التظاهرة, سيتم تنظيم لقاءات ومحاضرات ومعارض وورشات عمل, لاستقطاب مجموعة متنوعة من المشاركين والمهتمين, كما سيتم على هامش هذا الصالون, إبرام اتفاقيات شراكة تهدف إلى المحافظة على البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة, يضيف البيان.

ولمزيد من المعلومات حول صالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة دعت الوزارة الى تصفح موقعها الإلكتروني على الرابط التالي www.me.gov.dz .

آخر تعديل على الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 17:01
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تنظيم الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة من 27 إلى 29 سبتمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 16:59     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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