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السيد عون يتباحث مع السفير الفيتنامي تحضيرات الدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 16:43     الفئـة : اقتصــاد
السيد عون يتباحث مع السفير الفيتنامي تحضيرات الدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الجزائر, تران كووك كانه, حيث تباحث معه حول تحضيرات الدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية المقررة في هانوي (فيتنام) شهر أكتوبر المقبل, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن المباحثات التي جرت بمقر الوزارة والتي تدخل في إطار تعزيز وتطوير التعاون الثنائي الجزائري الفيتنامي, تمحورت بشكل أساسي حول التحضير للدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية, وكذا تنظيم منتدى لرجال الأعمال الجزائريين والفيتناميين المقرر انعقادهما الشهر المقبل في هانوي.

كما تناول اللقاء، حسب البيان، ضرورة وضع آليات لإنجاح هاذين الموعدين, من خلال تطوير برنامج عمل يعتمد على تحديد وترتيب أولويات مجالات التعاون الصناعي ذات الإمكانات العالية, على غرار المنسوجات الصناعية والإنتاج الصيدلاني, لاسيما في مجال طب الأعشاب, مع وضع آليات لتتبع تنفيذ المشاريع.

وأعرب الطرفان عن "استعدادهما الكامل وتصميمهما لإعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي, من خلال تعزيز التبادل التجاري وبناء معالم حقيقية للشراكة في المجال الصناعي, الذي سيكون شاهدا على حيوية الصداقة والثقة الراسخة بين البلدين", يضيف البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 16:50
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السيد عون يتباحث مع السفير الفيتنامي تحضيرات الدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 16:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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