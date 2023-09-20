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افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوط

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 13:16     الفئـة : اقتصــاد
افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوط

نواكشوط - افتتح, يوم الاربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط, معرض دائم للمنتجات الجزائرية، تابع للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير(صافكس)، يحمل اسم "تصدير" و يمثل عدة قطاعات، من شأنه دفع التبادل التجاري بين الجزائر و موريتانيا و باقي الدول الافريقية, تجسيدا لتعليمات رئيس  الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأشرف على تدشين المعرض وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، و وزير المالية، لعزيز فايد، الى جانب وزير المالية الموريتاني، إسلمو ولد محمد امبادي، و وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة الموريتاني، لمرابط ولد بناهي، و محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، و رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بحضور سفير الجزائر بموريتانيا، محمد بن عتو.

و يتربع المعرض على اكثر من 4000 م2 و يشمل أجنحة ل59 عارضا، منهم 50 مؤسسة خاصة، ينشطون في قطاعات متنوعة كالفلاحة و الصناعة و الميكانيك و مواد البناء و المواد الصيدلانية.

و في تصريح لوأج، أوضح كريم بوقادوم، المدير العام ل"صافكس" أنه "تم تكوين فريق من المتخصصين في التسويق سيعملون على  التعريف بالمنتوج  الجزائري المعروض و الترويج له لدى الشركات و المتعاملين الموريتانيين".

و أضاف بأن الفريق المسير للمعرض سيعمل على مرافقة المتعاملين الجزائريين لتصدير منتجاتهم لموريتانيا و تطوير التبادل مع باقي البلدان الافريقية، مؤكدا أنه من شان هذا الفضاء الدائم اعطاء "قفزة نوعية لمستوى تواجد المنتوج الجزائري في اسواق  موريتانيا و الدول المجاورة".

و قبيل تدشين المعرض، تم بالعاصمة نواكشوط تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" (Algerian Union Bank (AUB و هو أول بنك جزائري يفتتح بالخارج، في خطوة تكتسي، هي الاخرى، طابعا جيو-استراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية، على الصعيدين الاقتصادي و السياسي، و تجسد تعليمات رئيس الجمهورية الرامية لتسهيل الاستثمار و المبادلات التجارية بين الجزائر و باقي دول افريقيا.

و كان الوفد الوزاري الجزائري قد وصل للعاصمة نواكشوط أمسية الثلاثاء و كان في استقباله وزيرا المالية و التجارة و الصناعة الموريتانين, و سفير الجزائر بموريتانيا.

و سيتم غدا الخميس بالعاصمة السنغالية داكار، تحت اشراف وزيري المالية و التجارة و ترقية الصادرات، تدشين ثاني بنك جزائري بالخارج، تحت اسم "البنك الجزائري السنغالي"، الى جانب معرض دائم للمنتجات الجزائرية بداكار, لتكون هذه الفضاءات بمثابة "منصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات الجزائرية وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية", حسب وزارة التجارة وترقية الصادرات.

 

                  

آخر تعديل على الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 15:32
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افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوط
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 13:16     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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