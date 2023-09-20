تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

نواكشوط- تم، اليوم الاربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" Algerian Union Bank (AUB)، و هو أول بنك جزائري يفتتح بالخارج، في خطوة تكتسي طابعا جيو-استراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية، على الصعيدين الاقتصادي و السياسي، و تجسد تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية الى تسهيل الاستثمار و المبادلات التجارية بين الجزائر و دول القارة الأخرى .

و أشرف على مراسم تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" كل من وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الى جانب وزير المالية الموريتاني، إسلمو ولد محمد امبادي، و وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة الموريتاني، لمرابط ولد بناهي، و محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، و رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بحضور سفير الجزائر بموريتانيا، محمد بن عتو.

بنك الاتحاد الجزائري، الذي يقع بقلب العاصمة نواكشوط، هو ثمرة شراكة أربعة بنوك عمومية جزائرية هي القرض الشعبي الجزائري (بنسبة 40 بالمئة من رأس المال), بنك الجزائر الخارجي (20 بالمئة), البنك الوطني الجزائري (20 بالمئة) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (20 بالمئة)، برأس مال قدره 50 مليون دولار.

و سيتم غدا الخميس بالعاصمة السنغالية داكار، تحت اشراف وزيري المالية و التجارة و ترقية الصادرات، تدشين ثاني بنك جزائري بالخارج، تحت اسم "البنك الجزائري السنغالي".