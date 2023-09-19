طاقة: مجموعة "تي أف تي" توقع عقدا مع الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى

الجزائر - وقعت، اليوم الثلاثاء، مجموعة "تي أف تي"، المكونة من سوناطراك وشريكها "توتال إنرجيز"، من جهة والشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى من جهة أخرى، عقدا متعلقا بتمديد شبكة التجميع "تي أف تي2" (TFT II)، حسبما جاء في بيان لمجمع سوناطراك.

وأوضح البيان أن العقد بصيغة هندسة - إمداد - بناء، ويهدف لربط وتشغيل 11 بئرا جديدة بمركز المعالجة، المتواجد على مستوى حقل الغاز "تي أف تي" الواقع بحوض إليزي، على بعد حوالي 400 كلم جنوب شرق حاسي مسعود.

وتشمل الخدمات الخاصة بهذا العقد، حسب البيان، الدراسات الهندسية التفصيلية، اقتناء المعدات والأجهزة، إنجاز شبكة التجميع وخطوط التدفق، وكذا بناء التجهيزات السطحية للآبار المرتبطة بها.

وتبلغ قيمة هذا العقد 8 مليار دج، فيما يرتقب استكمال الأشغال المتعلقة به في غضون 24 شهرا "مما سيسمح لمجموعة تي أف تي بتحقيق إنتاج من الغاز يبلغ حوالي 9 ملايين متر مكعب يوميا في مرحلة أولى"، يضيف البيان.