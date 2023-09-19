طاقة: مجموعة "تي أف تي" توقع عقدا مع الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى

وأوضح البيان أن العقد بصيغة هندسة - إمداد - بناء، ويهدف لربط وتشغيل 11 بئرا جديدة بمركز المعالجة، المتواجد على مستوى حقل الغاز "تي أف تي" الواقع بحوض إليزي، على بعد حوالي 400 كلم جنوب شرق حاسي مسعود.
وتشمل الخدمات الخاصة بهذا العقد، حسب البيان، الدراسات الهندسية التفصيلية، اقتناء المعدات والأجهزة، إنجاز شبكة التجميع وخطوط التدفق، وكذا بناء التجهيزات السطحية للآبار المرتبطة بها.
وتبلغ قيمة هذا العقد 8 مليار دج، فيما يرتقب استكمال الأشغال المتعلقة به في غضون 24 شهرا "مما سيسمح لمجموعة تي أف تي بتحقيق إنتاج من الغاز يبلغ حوالي 9 ملايين متر مكعب يوميا في مرحلة أولى"، يضيف البيان.