وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الشهادة

الجزائر - أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها، يوم الثلاثاء، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الشهادة، تتعلق ب 55 منصب شغل بالإدارة المركزية.

ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في البيان، برتبة مهندس دولة في الزراعة، مهندس دولة في الموارد المائية، طبيب بيطري، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، مترجم،

وثائقي أمين المعلومات، متصرف محلل، متصرف، مساعد متصرف، ملحق رئيسي بالإدارة، كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، وكاتب.

وأشار المصدر الى أن إيداع الملفات يتم على مستوى مقر الوزارة، بالمديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، ابتداء من 18 سبتمبر الجاري، على أن تمتد العملية إلى غاية 9 أكتوبر 2023 كآخر أجل.

أما بخصوص المناصب الممنوحة في إطار 250 منصب شغل، فأوضحت الوزارة في بيانها أنه سيتم الإعلان عنها من طرف المديريات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وكذا المديرية العامة للغابات.