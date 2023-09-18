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عرقاب يستقبل المفوض التجاري لملك المملكة المتحدة في افريقيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:48     الفئـة : اقتصــاد
عرقاب يستقبل المفوض التجاري لملك المملكة المتحدة في افريقيا

الجزائر  - استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الاثنين، المفوض التجاري لملك المملكة المتحدة في افريقيا، جون هومفري، والذي تباحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجرى اللقاء بمقر الوزارة، بحضور سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر واطارات من الوزارة، يضيف ذات المصدر.

وبالمناسبة،  يقول البيان، تم بحث "سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، ولاسيما في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة على غرار انتاج الطاقة الشمسية والريحية ودمجها بالشبكة ونقلها الى المناطق المنعزلة والمستثمرات الفلاحية والتكوين والصناعة المحلية للمعدات الطاقوية".

وفي هذا الإطار، قدم السيد عرقاب "لمحة شاملة عن برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر، لاسيما تجسيد البرنامج الذي يهدف إلى بلوغ 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035"، حسب الوزارة.

كما أكد الوزير على "إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل واستكشاف واستغلال أمثل لمواردها المنجمية"، داعيا، بهذه المناسبة، الى "تعزيز التبادلات والمشاورات مع الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وخلق شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتكوين، لاسيما في مجال الدراسات الجيولوجية".

من جانبه، أكد السيد هومفري على أن المناقشات كانت "مثمرة للغاية"، وأعرب عن "استعداد بلاده لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات".

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 سبتمبر 2023 13:58
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عرقاب يستقبل المفوض التجاري لملك المملكة المتحدة في افريقيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:48     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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