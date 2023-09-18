وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية يستقبل السفير التركي بالجزائر

الجزائر - استقبل وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم الاثنين، سفير تركيا بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، حيث تطرق الطرفان الى العلاقات الثنائية في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وسبل تعزيزها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان "العلاقات المتميزة بين الجزائر وتركيا في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذا افاق وسبل تطويرها وتعزيزها لترقى الى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية الجيدة التي تربط البلدين"، يضيف ذات المصدر.

كما ثمن الطرفان، حسب الوزارة، "الشراكة التي تربط المؤسسات الجزائرية والتركية ورغبتهما في مواصلة الجهود والعمل لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين وإعطاء دفع لعلاقات التعاون الثنائي، لاسيما في مجال انجاز شبكة الطرقات والسكك الحديدية والبنى التحتية".

وفي هذا الإطار، عبر السيد رخروخ عن "ارتياحه للمساهمة الإيجابية للمتعاملين الاقتصاديين الاتراك في تحقيق دفعة إضافية للقطاع"، دعيا رجال الاعمال والمستثمرين الاتراك الى "تجسيد مشاريع في مجال السكك الحديدية وكذا تبادل الخبرات في الميدان التقني والتكنولوجي".