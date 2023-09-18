Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية يستقبل السفير التركي بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:43     الفئـة : اقتصــاد
وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية يستقبل السفير التركي بالجزائر

الجزائر -  استقبل وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم الاثنين، سفير تركيا بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، حيث تطرق الطرفان الى العلاقات الثنائية في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وسبل تعزيزها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان "العلاقات المتميزة بين الجزائر وتركيا في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذا افاق وسبل تطويرها وتعزيزها لترقى الى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية الجيدة التي تربط البلدين"، يضيف ذات المصدر.

كما ثمن الطرفان، حسب الوزارة، "الشراكة التي تربط المؤسسات الجزائرية والتركية ورغبتهما في مواصلة الجهود والعمل لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين وإعطاء دفع لعلاقات التعاون الثنائي، لاسيما في مجال انجاز شبكة الطرقات والسكك الحديدية والبنى التحتية".

وفي هذا الإطار، عبر السيد رخروخ عن "ارتياحه للمساهمة الإيجابية للمتعاملين الاقتصاديين الاتراك في تحقيق دفعة إضافية للقطاع"، دعيا رجال الاعمال والمستثمرين الاتراك الى "تجسيد مشاريع في مجال السكك الحديدية وكذا تبادل الخبرات في الميدان التقني والتكنولوجي".

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 سبتمبر 2023 09:10
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية يستقبل السفير التركي بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.19

مجلس الأمة يشارك في ورشة عمل في أديس ابابا حول دور لجان المراجعة في الرقابة على مؤسسات…

23.09.19

طاقة شمسية: ضرورة بناء نموذج طاقوي قابل للتطبيق من أجل بلوغ الطموحات الوطنية

23.09.19

طاقة: مجموعة "تي أف تي" توقع عقدا مع الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى

23.09.19

الدخول المدرسي بجنوب البلاد: وضع عدة منشآت تربوية حيز الخدمة

23.09.19

اتصالات الجزائر تطلق المنصة الرقمية "معلم" للدعم المدرسي

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

الأكثــر قـراءة

23.09.18

نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك قبيل انطلاق الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة

23.09.18

منظمة الأمم المتحدة: الجزائر... صوت يجدر الانصات له

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.19

رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع نظيره التركي

23.09.18

اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية: التأكيد على ضرورة استثمار الفوائض المالية العربية…

23.09.18

البرازيل: المؤتمر الجهوي الثامن للحزب الاشتراكي يصادق على قرار يدعم الشعب الصحراوي وقضيته…