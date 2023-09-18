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عرقاب يتباحث مع رئيس مجلس الشورى العماني سبل تعزيز علاقات التعاون

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:09     الفئـة : اقتصــاد
عرقاب يتباحث مع رئيس مجلس الشورى العماني سبل تعزيز علاقات التعاون

الجزائر - تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الإثنين, مع رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، حيث تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجرى اللقاء بمقر الوزارة, بحضور سفير سلطنة عمان لدى الجزائر, يضيف ذات المصدر, مشيرا أن الطرفان استعرضا "حالة علاقات التعاون بين البلدين التي توصف بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها".

وبالمناسبة, قدم السيد عرقاب الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين, يقول البيان.

كما شدد الوزير على "فرص الاستثمار والشراكة التي يمنحها قطاع الطاقة في الجزائر, لاسيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، وكذا في مجال البتروكيمياء", حسب الوزارة.

وناقش الطرفان أيضا "فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما التنقيب عن المواد المعدنية وإنتاجها واستغلالها وكذا رسم الخرائط، مع تبادل الخبرات ومعرفة الشركات العمانية في هذا المجال".

وفي ختام اللقاء بحث الجانبان "تطورات أسواق النفط والجهود المبذولة بشكل مشترك بين البلدين في إطار التعاون بين أوبك وخارجها بهدف استقرار أسواق النفط".

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 سبتمبر 2023 09:10
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عرقاب يتباحث مع رئيس مجلس الشورى العماني سبل تعزيز علاقات التعاون
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 18:09     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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