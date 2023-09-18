Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصالون الدولي للاقتصاد الأخضر والدائري: مركز تنمية الطاقات المتجددة يشارك في الطبعة الـ26 نوفمبر المقبل بإيطاليا

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 15:57     الفئـة : اقتصــاد
الصالون الدولي للاقتصاد الأخضر والدائري: مركز تنمية الطاقات المتجددة يشارك في الطبعة الـ26 نوفمبر المقبل بإيطاليا

الجزائر - يشارك مركز تنمية الطاقات المتجددة "CDER"، في الطبعة الـ26 من الصالون الدولي للاقتصاد الأخضر والدائري "إيكوموندو"، الذي تمتد فعاليته من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل بمدينة ريميني الإيطالية، حسبما أفاد به يوم الاثنين، بيان للمركز.

وبمناسبة هذا الحدث الاقتصادي، ينظم مركز تنمية الطاقات المتجددة بالتنسيق مع مجموعة المعارض الايطالية"IEG"، رحلة عمل لوفد جزائري تدوم لمدة 3 أيام للمشاركة في هذا المعرض ولعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم الإيطاليين والدوليين، حسب البيان.

ويعتبر الصالون الدولي "ايكوموندو" حدثا دوليا مرجعيا في أوروبا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال التكنولوجيا والخدمات والحلول الصناعية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والدائري. و سيشهد مشاركة شركات رائدة في مجال الخدمات والتقنيات البيئية، بما في ذلك تسيير المياه، والنفايات، والنسيج، والطاقة الحيوية، وكذا حماية التربة، فضلا عن مجال النقل، والزراعة والمدن المستدامة.

كما سيعرف هذا الموعد تنظيم عدة مداخلات وورشات عمل لمناقشة واكتشاف جوانب الطاقة المتجددة والانتقال الطاقوي على الصعيدين الوطني والدولي، وفقا للمركز.

وبالمناسبة، أشار البيان الى أن مركز تنمية الطاقات المتجددة أصبح الشريك الرسمي لمجموعة المعارض الإيطالية"IEG" في الجزائر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا، لاسيما في مجال الانتقال الطاقوي.

وتهدف هذه الشراكة إلى التعريف بأنشطة المركز ووحداته وكذا للمشاركة في مناقصات دولية، كما تمثل فرصة لعرض خبرة المركز و الشركات الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الجزائر وإيطاليا القائمة على شعار "رابح-رابح"، لاسيما  في تبادل التقنيات والخبرات في هذا المجال.

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 سبتمبر 2023 09:12
كلـمات مفتـاحيــة :
الصالون الدولي للاقتصاد الأخضر والدائري: مركز تنمية الطاقات المتجددة يشارك في الطبعة الـ26 نوفمبر المقبل بإيطاليا
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 15:57     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.19

مجلس الأمة يشارك في ورشة عمل في أديس ابابا حول دور لجان المراجعة في الرقابة على مؤسسات…

23.09.19

طاقة شمسية: ضرورة بناء نموذج طاقوي قابل للتطبيق من أجل بلوغ الطموحات الوطنية

23.09.19

طاقة: مجموعة "تي أف تي" توقع عقدا مع الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى

23.09.19

الدخول المدرسي بجنوب البلاد: وضع عدة منشآت تربوية حيز الخدمة

23.09.19

اتصالات الجزائر تطلق المنصة الرقمية "معلم" للدعم المدرسي

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

الأكثــر قـراءة

23.09.18

نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك قبيل انطلاق الجمعية العامة ال78 للأمم المتحدة

23.09.18

منظمة الأمم المتحدة: الجزائر... صوت يجدر الانصات له

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.19

رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع نظيره التركي

23.09.18

اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية: التأكيد على ضرورة استثمار الفوائض المالية العربية…

23.09.18

البرازيل: المؤتمر الجهوي الثامن للحزب الاشتراكي يصادق على قرار يدعم الشعب الصحراوي وقضيته…