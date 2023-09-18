وزير النقل يستقبل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان

وتباحت الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
كما تم التطرق إلى فرص الشراكة المتاحة في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل وعلى وجه الخصوص النقل الجوي، يضيف البيان.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - استقبل وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان الشقيقة، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي والوفد المرافق له، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتباحت الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
كما تم التطرق إلى فرص الشراكة المتاحة في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل وعلى وجه الخصوص النقل الجوي، يضيف البيان.