تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في أوغندا من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل

الجزائر - تنظم وزارة التجارة وترقية الصادرات معرضا خاصا بالمنتوجات الجزائرية في أوغندا، من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، حسبما أعلنت عنه الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس".

وأوضحت الوكالة عبر موقعها الالكتروني أنها "تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين عن تنظيم وزارة التجارة وترقية الصادرات لمعرض خاص بالمنتوجات الجزائرية في اوغندا والمزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2023 بدولة اوغندا".

وأضافت "ألجكس" أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية "الهامة" هو دعم ولوج المنتجات الجزائرية للأسواق الإفريقية، تجسيدا "لاستراتيجية ومخطط الدولة للتعريف بالقدرات الإنتاجية المتنوعة و القوية التي أحرزها اقتصادنا الوطني من اجل دفع حركية و وتيرة التصدير خارج المحروقات كجزء من المجهودات المبذولة من طرف بلادنا للنهوض بالمنتوج الوطني".

كما يشكل المعرض، حسب ذات المصدر، "فرصة لكل الفاعلين و المتعاملين الاقتصادين الناشطين في مختلف القطاعات من اجل اقتحام و ولوج الاسواق الافريقية عامة و الاوغندية خاصة، عقد اتفاقيات و ابرام عقود شراكة مع رجال اعمال أفارقة".

ومن المنتظر أن ينظم على هامش المعرض زيارة وفد من رجال الاعمال الجزائريين رفيعي المستوى الى هذه الدولة، حسب الوكالة التي دعت المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في المشاركة بصفة رسمية في هذه التظاهرة إلى التسجيل عبر الموقع الالكتروني للوكالة https://www.algex.dz.

كما يمكن التواصل مع مصالح تنظيم التظاهرات لـ "ألجكس" عبر البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو عبر الفاكس: 67 87 83 023.