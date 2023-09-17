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البقول الجافة: ضخ الكميات اللازمة بصفة "مستعجلة" وبأسعار "محددة" في السوق الوطنية

  أدرج يـوم : الأحد, 17 سبتمبر 2023 17:14     الفئـة : اقتصــاد
البقول الجافة: ضخ الكميات اللازمة بصفة &quot;مستعجلة&quot; وبأسعار &quot;محددة&quot; في السوق الوطنية

الجزائر - أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الأحد، تعليمات "صارمة" تقضي بضرورة "إغراق" السوق الوطنية بمختلف البقول الجافة بصفة "مستعجلة" و بأسعار "محددة" على المستوى الوطني، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاءت هاته التعليمات خلال ترؤس السيد هني لاجتماع ضم مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة على المستوى الوطني (52 تعاونية)، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، يضيف ذات المصدر، مشيرا أن الاجتماع خصص لضبط التحضيرات الأخيرة لحملة الحرث والبذر لموسم 2024/2023 وكذا تموين السوق الوطنية بالبقول الجافة.

وعليه، يقول البيان، "أسدى السيد الوزير تعليمات صارمة لكل المدراء بضرورة إغراق السوق بكل ولايات الوطن بمختلف البقول الجافة بصفة مستعجلة و العمل بالتنسيق مع مدراء المصالح الفلاحية، مصالح التجارة والمصالح المختصة، وهذا بتزويد جميع المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، تجار الجملة و تجار التجزئة بأسعار محددة عبر كل نقاط البيع".

وجاء هذا بعد "استماع الوزير لعرض حول وفرة البقول الجافة لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب، خاصة في ظل حصرية استيراد البقوليات الجافة من طرف الديوان و مدى تموين كل التعاونيات عبر الوطن" تقول الوزارة، مؤكدة توفر الديوان على "كميات معتبرة و كافية من البقول الجافة والأرز".

كما خصص الاجتماع، حسب البيان، لإسداء آخر التوجيهات والتعليمات الخاصة بعملية الحرث والبذر وكذا تقييم التحضيرات القائمة ميدانيا في هذا المجال، خاصة في ظل "التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وشح سقوط الأمطار أو الجفاف في بعض مناطق الوطن".

وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة للتذكير بكل "الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العمومية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة فيما يخص إنتاج الحبوب، رفع المساحة المزروعة، تحسين مستوى المردود في الهكتار و كذا توسيع المساحات المسقية وتطوير هذه الشعبة على مستوى ولايات الجنوب"، حسب ذات المصدر.

 

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البقول الجافة: ضخ الكميات اللازمة بصفة "مستعجلة" وبأسعار "محددة" في السوق الوطنية
  أدرج يـوم : الأحد, 17 سبتمبر 2023 17:14     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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