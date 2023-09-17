صندوق النقد العربي: الاقتصادات العربية مدعوة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات المحتملة

الجزائر - أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، على أهمية تعزيز "المرونة الاقتصادية" داخل الاقتصادات العربية في مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، بالنظر الى تأثرها بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأوضح السيد الحميدي، خلال اشغال الدورة ال47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي أشرف على افتتاحها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والتي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن هناك "حاجة ملحة" لتعزيز الاقتصادات العربية وزيادة المرونة الاقتصادية لمواجهة أي صدمة اقتصادية محتملة".

ويتم هذا، يضيف المتحدث، من خلال "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي أصبحت ضرورية مع تكثيف جهود تطوير القطاع المالي و أسواق المال في الدول العربية و تعزيز الشمول المالي لتحسين فرص الوصول الى التمويل لمختلف القطاعات".

وأضاف المسؤول أن الدول العربية تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية تستلزم منها "بذل الكثير من الجهود والتحرك و تبني سياسات تسمح بتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي المنشود، بالنظر الى ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية التي بلغت في العام الماضي نحو 10,7 بالمائة، ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفق تقديرات البنك الدولي".

ومن ضمن التحديات أيضا تزايد معدلات المديونية التي وصلت الى نحو 98 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة نهاية 2022 علاوة على تذبذب أسعار السلع الأساسية، وفق السيد الحميدي.

وقال أنه أمام الوضع الاقتصادي الدولي المتسم بعدم اليقين "هناك حاجة الى جهود دولية إضافية منسقة للتخفيف من مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي في حالة ركود و أزمة ديون".

وفي استعراضه للخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية للصندوق 2020-2040، أوضح أنها تهدف لدعم جهود دوله الأعضاء لتحقيق الاستقرار النقدي و المالي، مؤكدا أن الاستحقاقات المستقبلية للصندوق تتمثل في إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية واختيار المزيج الأمثل للسياسات النقدية و الاحترازية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية و غير الاقتصادية التي ما انفكت تواجه العالم.

إقرأ أيضا: بن عبد الرحمان يشرف على افتتاح اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية العربية وبعد أن أشاد بجهود البنوك المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي و المصرفي و تعزيز سلامته، نوه المدير العام للصندوق بتوحيد مصرف ليبيا المركزي معتبرا إياه "خطوة ضرورية لبناء المؤسسات و توحيد الجهود للمضي قدما بتطوير القطاع المالي في ليبيا".

كما أبرز من جانب آخر التقدم الحاصل في مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية التي أطلقها الصندوق.

يشار إلى أن صندوق النقد العربي، الذي تأسس سنة 1976 كمؤسسة مالية إقليمية عربية، يهدف أساسا إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي وتطوير الأسواق المالية العربية والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة وكذا تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بشكل يعزز حركة المبادلات التجارية.

ومن ضمن الآليات التي يعتمد عليها الصندوق، تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل (القروض) للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها وتنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول، علاوة على تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

ويبحث محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال الاجتماع فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم واستعراض العوامل الرئيسة المسببة له ودور السياسة النقدية المالية في الحد من هذه الظاهرة.

كما ستتم مناقشة تنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات و المستجدات الاقتصادية و المالية العالمية والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي والفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة، وكذا استقلالية وتعزيز الشفافية والحوكمة في نشاط البنوك المركزية.

وسينظم الصندوق غدا الاثنين، في إطار اشغال الدورة، مائدة مستديرة حول موضوع "التحديات التي تواجه البنوك المركزية: تفاعل السياستين النقدية و المالية".