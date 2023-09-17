فلاحة: السيد هني يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

الجزائر - استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الأحد، بدائرته الوزارية، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيدة اليزابيث مور أوبين، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة، لاسيما في المجال الفلاحي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء، الذي شهد حضور إطارات القطاع، تناول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الفلاحي".

كما تمحورت المحادثات حول "تبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والبحث الزراعي والتعاون التقني في مجال الوقاية ومكافحة حرائق الغابات "، تضيف الوزارة.

وبالمناسبة، أكد الطرفان على "إرادة البلدين في تعزيز علاقات التعاون وتجسيد مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي، بالنظر إلى القدرات المتوفرة في الجزائر والفرص المتاحة للمستثمرين"، يضيف البيان.

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وفي هذا الاطار، تطرق السيد هني إلى بعض المجالات التي يمكن للطرف الأمريكي المساهمة فيها، لاسيما "الاستثمار في الإنتاج الفلاحي والزراعات الاستراتيجية وإنتاج الحبوب وكذا في التحسين الجيني خاصة ما تعلق بالأبقار المنتجة للحليب وإنتاج اللحوم الحمراء". كما اقترح "المساهمة في ترقية الاستثمار في ولايات الجنوب"، وفقا للبيان.

من جهتها، أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر "بالسياسة المنتهجة في الجزائر والمتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرا"، معربة عن "رغبة بلادها في تعزيز العلاقات الاقتصادية و التبادلات التجارية المشتركة"، يضيف بيان الوزارة.