بن عبد الرحمان يشرف على افتتاح اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية العربية

الجزائر- أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاحد بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) بالجزائر العاصمة، على افتتاح اشغال اجتماع الدورة ال47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

و خلال الاجتماع، الذي حضره عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، و المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، ياسين ولد موسى، سيبحث محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية فاعلية السياسة النقدية للدول العربية في مواجهة التضخم الناشئ عن اختلالات العرض.

و سيتم استعراض العوامل الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، وأبرز العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التضخم في المستقبل، ودور السياسة النقدية والمالية في الحد من هذه الظاهرة.

كما ستتم مناقشة التوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال التطرق إلى الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة، والرقابة على شركات التقنيات المالية في الدول العربية مع استعراض إطار وسياسات ضبط المخاطر الناشئة عن هذه التقنيات.

ومن ضمن محاور الدورة استقلالية وتعزيز الشفافية والحوكمة في نشاط البنوك المركزية، من خلال بحث التوازن بين الاستقلالية ومحددات الشفافية لدى البنوك المركزية وتطبيقاتها، إلى جانب استعراض عدد من تجارب البنوك المركزية عبر العالم .