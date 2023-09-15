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السيدان كمال بداري وياسين وليد يمثلان رئيس الجمهورية في قمة "مجموعة 77+الصين" بهافانا

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 سبتمبر 2023 20:15     الفئـة : اقتصــاد
السيدان كمال بداري وياسين وليد يمثلان رئيس الجمهورية في قمة &quot;مجموعة 77+الصين&quot; بهافانا

الجزائر - يشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد ياسين المهدي وليد, ممثلين لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في قمة "مجموعة 77+الصين"، التي انطلقت اليوم الجمعة بهافانا، حسب ما أورده بيان مشترك للوزارتين.

وتجري أشغال هذه القمة المنعقدة على مدار يومين, تحت شعار "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار", بحضور رؤساء دول وحكومات "مجموعة 77+الصين"، كما تعرف مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويجتمع المشاركون في هذه القمة لمناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية، على غرار "دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلى

"التحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي", كما يتباحثون حول مشكلات تتعلق ب"تداعيات وباء كورونا, ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة, تقلبات الأسواق, التضخم, أعباء الديون, تغير المناخ والتوترات والصراعات الجيوسياسية التي تنشأ في مناطق متعددة من العالم", مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

 

آخر تعديل على الجمعة, 15 سبتمبر 2023 20:18
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السيدان كمال بداري وياسين وليد يمثلان رئيس الجمهورية في قمة "مجموعة 77+الصين" بهافانا
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 سبتمبر 2023 20:15     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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