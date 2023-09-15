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وزير التجارة وترقية الصادرات يستقبل من طرف رئيس الحكومة التونسي

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 سبتمبر 2023 19:36     الفئـة : اقتصــاد
وزير التجارة وترقية الصادرات يستقبل من طرف رئيس الحكومة التونسي

الجزائر - استقبل  وزير التجارة وترقية الصادرات, السيد  الطيب زيتوني, اليوم الجمعة بتونس من طرف رئيس الحكومة التونسي,احمد الحشاني,  تناول خلالها الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات, حسبما افاد به  بيان  للوزارة.

 وأوضح البيان أن اللقاء الذي  يأتي على هامش انعقاد اشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية, تم  بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية, السيدة كلثوم بن رجب, و سفير الجزائر بتونس, السيد عزوز باعلال. 

و بهذه المناسبة -يضيف البيان- نقل وزير التجارة تحيات السيد الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان, الى اخيه رئيس الحكومة, احمد الحشاني .

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و نوه رئيس الحكومة التونسية بعلاقات التعاون ''المثمرة و المتميزة'' بين تونس و الجزائر والتي تستند, يؤكد ذات المصدر ,''الى روابط الاخوة و حسن الجوار و الرغبة المتواصلة في ارساء شراكة استراتيجية و متضامنة قوامها المصلحة المشتركة للشعبين, مثلما اكد عليها قادة البلدين''.

ومن جهته, استعرض السيد زيتوني ابرز مخرجات اللجنة التجارية المشتركة و كذا التحضير للجنة العليا التي سيرأسها السيد الوزير الاول و رئيس الحكومة التونسي, يضيف البيان .

آخر تعديل على الجمعة, 15 سبتمبر 2023 19:40
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وزير التجارة وترقية الصادرات يستقبل من طرف رئيس الحكومة التونسي
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 سبتمبر 2023 19:36     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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