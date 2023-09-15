وجاء في البيان: "أنهى وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون مهام مديرة الإنتاج، التنمية الصناعية، ترقية الصادرات و البحث بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الدكتورة نادية بوعبد الله، ومدير اليقظة الاستراتيجية الدكتور رضا كسال، ابتداء من الاحد 17 سبتمبر 2023".
إنهاء مهام مديرين بوزارة الصناعة و الانتاج الصيدلاني
أدرج يـوم : الجمعة, 15 سبتمبر 2023 15:44 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - أنهى وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون مهام مديرة الإنتاج، التنمية الصناعية، ترقية الصادرات و البحث بالوزارة الدكتورة نادية بوعبد الله، وكذا مدير اليقظة الاستراتيجية الدكتور رضا كسال، حسب ما ورد في بيان للوزارة اليوم الجمعة.
كلـمات مفتـاحيــة :