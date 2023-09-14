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هني يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع وزير البيئة القطري

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 19:12     الفئـة : اقتصــاد
هني يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع وزير البيئة القطري

الجزائر - استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس، وزير البيئة والتغير المناخي لدولة قطر، الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي ال ثاني، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة, لاسيما في المجال الفلاحي.

وجرى اللقاء بمقر الوزارة, بحضور سفير دولة قطر بالجزائر، السيد عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة, والوفد المرافق للوزير القطري , بالإضافة الى إطارات من قطاع الفلاحة.

وفي تصريح للصحافة عقب المحادثات، اوضح السيد هني أن اللقاء "سمح بتباحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين", مبرزا أن العلاقات بين الجزائر وقطر "متميزة وسيتم بذل كل الجهود لتعزيزها".

كما تم, حسب الوزير, استعراض الاستراتيجية المتبعة والانجازات المحققة في المجال الفلاحي بالجزائر وكذا أهم المحاور المنتهجة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج الوطني.

وتمحورت المحادثات حول "وضعية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك", يقول السيد هني, مشيرا أن اللقاء كان فرصة كذلك "لتباحث مختلف فرص الشراكة والتعاون المتاحة في شتى الميادين والتي ترجع بالفائدة على البلدين، للارتقاء إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين".

وعليه, تم الاتفاق على "تعزيز التعاون المؤسساتي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات، لاسيما التربية الحيوانية والزراعات الاستراتيجية والبحث و الابتكار وكذا حماية البيئة", حسب الوزير.

من جهته، عبر وزير البيئة والتغير المناخي لدولة قطر عن ترحيبه بما قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية من تسهيلات ومرافقة، مؤكدا "رغبة بلاده في إقامة عدة مشاريع استثمارية وتعزيز التعاون المشترك في المجالين الفلاحي والبيئة".

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هني يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع وزير البيئة القطري
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 19:12     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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