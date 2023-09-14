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وزير التجارة في زيارة عمل إلى تونس ابتداء من غد الجمعة

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 17:44     الفئـة : اقتصــاد
وزير التجارة في زيارة عمل إلى تونس ابتداء من غد الجمعة

الجزائر- يشرع وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ابتداء من غد الجمعة، في زيارة عمل إلى جمهورية تونس الشقيقة، حيث سيترأس، مناصفة مع نظيرته التونسية، اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية، حسبما افاد به، اليوم الخميس، بيان  للوزارة.

وجاء في البيان: "في إطار تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس، يشرع وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، في زيارة عمل إلى جمهورية تونس الشقيقة، ابتداء من يوم غد الجمعة 15 سبتمبر 2023".

وخلال هذه الزيارة، يضيف ذات المصدر، "سيترأس السيد الوزير، مناصفة مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، السيدة كلثوم بن رجب، اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية".

وستنصب أشغال هذه الدورة حول "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي".

كما ستكون فرصة سانحة "لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات بين مؤسسات وهيئات البلدين في مجال تطوير المبادلات التجارية وكذا تعزيز التشاور والتنسيق من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي''، يؤكد البيان.

آخر تعديل على الجمعة, 15 سبتمبر 2023 19:52
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وزير التجارة في زيارة عمل إلى تونس ابتداء من غد الجمعة
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 17:44     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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