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مالية: تنصيب عبد الحفيظ بخوش على رأس المديرية العامة للجمارك

  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 12:09     الفئـة : اقتصــاد
مالية: تنصيب عبد الحفيظ بخوش على رأس المديرية العامة للجمارك

الجزائر - أشرف وزير المالية، السيد لعزيز فايد، يوم الخميس, بالجزائر العاصمة, على تنصيب السيد عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك الجزائرية، خلفا للسيد نور الدين خالدي. 

وفي كلمة له ألقاها خلال مراسم التنصيب, التي جرت بمقر المديرية العامة للجمارك, بحضور الاطارات المسيرة للجهاز, شدد السيد فايد على "ضرورة  مواصلة وتسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التحديثية لسلك الجمارك, خاصة تلك المتعلقة بالرقمنة والنظام المعلوماتي كونهما أداة لا يستغنى عنها لتأمين التعاملات التجارية وحماية الاقتصاد الوطني".

كما اكد على "وجوب الالتزام بأخلاقيات المهنة لضمان السير الحسن وإعطاء الصورة المثالية عن هذا الجهاز الذي اصبح مدعوا إلى مضاعفة الجهود للتكفل بكل المهام الموكلة إليه والتي  تتمحور حول جوانب حساسة تمس حماية الاقتصاد الوطني والوقاية ومحاربة كل الأنشطة غير الشرعية عبر مختلف المنافذ الحدودية".

وبهذه المناسبة, شكر وزير المالية السيد خالدي على كل الجهود المبذولة خلال عهدته على رأس جهاز الجمارك, مهنئا في الوقت ذاته السيد بخوش على تعيينه, متمنيا له كل التوفيق في مهامه الجديدة، ومشيرا الى الثقة الملقاة على عاتقه نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا القطاع.

بدوره, أكد السيد بخوش أنه سيقوم "كإجراء اولي، بتقييم موضوعي لما تم انجازه في السنوات القليلة الماضية, مع الحرص على تثمين الايجابيات وتعزيزها وحصر السلبيات وايجاد الحلول اللازمة لها فضلا عن وضع تحديات يتم رفعها خلال السنوات القادمة".ويتم ذلك، يضيف، من خلال "التفاني والعمل بجد، مع ضبط السلوكيات غير السوية على غرار الفساد المادي والمعنوي".

آخر تعديل على الخميس, 14 سبتمبر 2023 14:42
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مالية: تنصيب عبد الحفيظ بخوش على رأس المديرية العامة للجمارك
  أدرج يـوم : الخميس, 14 سبتمبر 2023 12:09     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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