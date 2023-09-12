المواد ذات الاستهلاك الواسع: رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة دعم الأسعار وضمان الوفرة

الجزائر- أسدى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه يوم الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء, العديد من التوجيهات المتعلقة بوفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية, حسبما أفاد به بيان المجلس .

وأوضح البيان أنه بخصوص متابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية, "وجه السيد الرئيس وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع".

كما أكد رئيس الجمهورية على "مواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب, مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج".

وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية أمر ب"السماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة, والمساهمة في خفض أسعارها".

كما أكد على "تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة", حسب ذات البيان.

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وأمر رئيس الجمهورية أيضا "الحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف, في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية, وتخزينها في غرف التبريد".

ومن بين تعليمات الرئيس تبون كذلك "الحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية", حسب ذات المصدر.

من جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية بـ "إعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع, لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة, التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية, مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية", يضيف البيان.

كما أمر السيد الرئيس ب"إشراك السادة الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة".

كما طلب رئيس الجمهورية كذلك ب "تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومحينة بشكل دوري", حسب نفس البيان.

وأمر الرئيس تبون أيضا بـ "تكثيف الجهود للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين اليومية، وجعلها حجر الزاوية لكل المسؤولين في كافة القطاعات".