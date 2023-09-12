Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المواد ذات الاستهلاك الواسع: رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة دعم الأسعار وضمان الوفرة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 20:32     الفئـة : اقتصــاد
المواد ذات الاستهلاك الواسع: رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة دعم الأسعار وضمان الوفرة

الجزائر- أسدى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه يوم الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء, العديد من التوجيهات المتعلقة بوفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية, حسبما أفاد به بيان المجلس .

وأوضح البيان أنه بخصوص متابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية, "وجه السيد الرئيس وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع".

كما أكد رئيس الجمهورية على "مواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب, مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج".

وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية أمر ب"السماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة, والمساهمة في خفض أسعارها".

كما أكد على "تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة", حسب ذات البيان.

اقرأ أيضا : رئيس الجمهورية يأمر بتصحيح بعض الاختلالات من خلال مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023

وأمر رئيس الجمهورية أيضا "الحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف, في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية, وتخزينها في غرف التبريد".

ومن بين تعليمات الرئيس تبون كذلك "الحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية", حسب ذات المصدر.

من جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية بـ "إعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع, لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة, التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية, مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية", يضيف البيان.

كما أمر السيد الرئيس ب"إشراك السادة الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة".

كما طلب رئيس الجمهورية كذلك ب "تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومحينة بشكل دوري", حسب نفس البيان.

وأمر الرئيس تبون أيضا بـ "تكثيف الجهود للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين اليومية، وجعلها حجر الزاوية لكل المسؤولين في كافة القطاعات".

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 21:06
كلـمات مفتـاحيــة :
المواد ذات الاستهلاك الواسع: رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة دعم الأسعار وضمان الوفرة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 20:32     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.12

كرة القدم/ لقاء ودي: الجزائر تفوز على السنغال (1-0)

23.09.12

تحديات وسائل الاعلام في عصر الرقمنة موضوع نقاش في الجزائر

23.09.12

المواد ذات الاستهلاك الواسع: رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة دعم الأسعار وضمان الوفرة

23.09.12

رئيس الجمهورية يأمر بتصحيح بعض الاختلالات من خلال مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023

23.09.12

رئيس الجمهورية يثني على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل القطاع إلى قاطرة…

23.09.12

رئيس الجمهورية يسدي تعليمات لوزيري الداخلية والتربية بإنجاح الدخول المدرسي 2023-2024

الأكثــر قـراءة

23.09.11

زلزال المغرب: الجزائر تخصص 3 طائرات لنقل فريق الانقاذ للحماية المدنية ومساعدات إنسانية

23.09.11

الاعلان عن المخطط الاستراتيجي الوطني لتنمية إنتاج الحبوب 2023-2028

23.09.12

الحكومة الجزائرية تأخذ علما بالرد الرسمي للمملكة المغربية بعدم حاجتها للمساعدات الانسانية…

23.09.12

الجزائر تقرر إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى ليبيا

23.09.11

الجزائر تعرب عن تعازيها ومواساتها لليبيا على إثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد

23.09.12

رئيس الجمهورية يعين عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك