شرفة يستقبل وفدا عن كونفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين

الجزائر- استقبل وزير النقل, يوسف شرفة, اليوم الاثنين, بمقر دائرته الوزارية, رئيس كونفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين, عبد الوهاب زياني, والوفد المرافق له, تطرق من خلاله الى مختلف الانشغالات والمقترحات المتعلقة بالقطاع, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من المدراء المركزيين والإطارات من الوزارة, "التطرق إلى مختلف الانشغالات والمقترحات التي يطرحها المتعاملون خاصة ما تعلق بالنقل و اللوجيستية", يضيف ذات المصدر.

وفي هذا الصدد, أكد وزير النقل على ''مرافقة القطاع للمتعاملين الاقتصاديين وتوفير كل الوسائل المتاحة والآليات قصد دعم نشاطهم على الصعيد المحلي, والمساهمة في ترقية الصادرات و تسويق المنتوج الجزائري".

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وأشار على وجه الخصوص إلى "مجال النقل البحري للبضائع واستغلال قدرات الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع (كنان) نحو دول غرب إفريقيا كموريتانيا, السينغال, كوديفوار و الكاميرون", يضيف البيان.