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سوناطراك تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي "غازتك" بسنغافورة

  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 20:02     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي &quot;غازتك&quot; بسنغافورة

الجزائر - تشارك سوناطراك في المؤتمر الدولي "غازتك"، الذي جرت فعالياته من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري بمدينة سنغافورة، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للمجمع.

وجاء في البيان "تشارك سوناطراك في فعاليات المؤتمر الدولي +غازتك+ المنعقد هذه السنة في سنغافورة من 5 إلى غاية 8 سبتمبر الجاري، بوفد من إطارات يمثلون نشاطات المجمع العاملة في ميدان إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي والغاز المسال".

وتأتي مشاركة سوناطراك في هذا المؤتمر الذي يعقد سنويا لتؤكد "مكانتها كممون تقليدي موثوق في السوق العالمية للغاز، وفي بالتزاماته التعاقدية، استراتيجية ترتكز على قدرتها على التكيف مع متطلبات سوق الغاز الدولية بفضل مرونة عروض الغاز و تنوع سلاسل التصدير بين الانابيب ومنشآت التمييع وأسطول ناقلات الغاز المميع"، حسب البيان.

ويأتي انعقاد هذا الموعد الطاقوي في ظل "إجماع عالمي على أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقوي الكامل"، وكذا في ظل "التحديات التي يشهدها المناخ الاقتصادي والجيوسياسي الحالي، فيما يخص تحديات التغير المناخي من جهة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة أخرى"، وفقا للمجمع.

ويعد مؤتمر "غازتك" من أكبر المؤتمرات العالمية التي تناقش فيها أهم القضايا والتكنولوجيات الحديثة في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال والهيدروجين وخفض انبعاثات الكربون، بمشاركة أكثر من 40 ألف مشارك.

وشهدت فعاليات هذه التظاهرة مجموعة واسعة من الجلسات الاستراتيجية والتقنية، التي تدافع وتعزز دور الغاز والغاز الطبيعي المميع في مزيج الطاقة العالمي، كما ستعرف مناقشة دور الغاز الطبيعي والغاز المسال في تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون، يضيف البيان.

آخر تعديل على الخميس, 07 سبتمبر 2023 21:15
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سوناطراك تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي "غازتك" بسنغافورة
  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 20:02     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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