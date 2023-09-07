مصنع سيارات "فيات" بوهران سيكون جاهزا للانتاج في نهاية 2023

وهران - أكد وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني علي عون اليوم الخميس بولاية وهران جاهزية مصنع السيارات لعلامة "فيات" للانطلاق في الانتاج نهاية سنة 2023 حسب الآجال المحددة.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تفقده للمشروع بالمنطقة الصناعية لطفراوي في إطار زيارته الى الولاية، أن اشغال انجاز المصنع تسير وفق البرنامج المسطر، مبرزا أنه متفائل بأن أول سيارة لعلامة "فيات" ستخرج من المصنع "في غضون ديسمبر المقبل حسب الآجال المحددة'.

وقد رافق السيد عون في زيارته الى المصنع كل من والي وهران سعيد سعيود وسفير الجزائر بايطاليا عبد الكريم طواهرية ورئيس مجلس إدارة المصنع حكيم بوطهرة والمدير العام للمصنع سيرغي فاسيلييف، حيث تم معاينة تقدم الأشغال.

وأشار الوزير الى أن مصنع سيارات "فيات" يعتبر أول مصنع أجنبي 100 بالمائة وأن نجاحه دليل على انفتاح الجزائر على الاسثمار الاجنبي مؤكدا أن المجال مفتوح أمام المستثمرين الاجانب أو بالشراكة مع شركات وطنية.

و بلغت نسبة تقدم الاشغال في المشروع 75 بالمئة حسب ما جاء في عرض قدمه المشرفون عليه الذين أبرزوا ايضا أن طاقة انتاجه تقدر ب 90.000 سيارة في السنة بإنتاج 3 أنواع من السيارات (موديلات) الى غاية 2026 و يطلق انتاج النوع الرابع انطلاقا من 2029 .

كما أشاروا إلى أنه تم توظيف 125 عامل فيما ينتظر أن يصل عدد العمال الى 300 نهاية السنة الجارية، كما ينتظر توظيف 300 آخرين في غضون سنة 2024.

وأضافوا أن عدد المكونين بالتعاون مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين بلغ 428 تم توظيف 180 منهم.

بخصوص نسبة الادماج فقد أشار الوزير الى أنه ينبغي أن يبلغ 40 أو 50 بالمائة، لكن يتعين قبل ذلك تطوير وتوسيع النسيج الصناعي المحلي كي يلبي الاحتياجات، وقد أعطى في هذا الصدد تعليمات بدعم المؤسسات الناشئة وتسريع تهيئة الفضاء الذي تم تخصيصه للمناولين الشباب بالمنطقة الصناعية بطفراوي، خاصة أولئك الذين سينتجون قطعا تدخل في تركيب السيارات.