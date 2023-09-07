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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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شرفة يبحث مع سفير فنزويلا سبل تعزيز التعاون

  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 08:48     الفئـة : اقتصــاد
شرفة يبحث مع سفير فنزويلا سبل تعزيز التعاون

الجزائر- استقبل وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بالجزائر، خوان باوتيستا ارياس بالاسيو، الذي تباحث معه كيفيات تطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف أنماط النقل لاسيما المجال الجوي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء، تباحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وترقية التعاون و الشراكة، في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع النقل، مما سمح للجانبين بتقييم مدى تقدم هذا الملف وإتمام الإجراءات النهائية الخاصة بفتح الخط الجوي (الجزائر - كراكاس)، يضيف البيان.

آخر تعديل على الخميس, 07 سبتمبر 2023 10:21
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شرفة يبحث مع سفير فنزويلا سبل تعزيز التعاون
  أدرج يـوم : الخميس, 07 سبتمبر 2023 08:48     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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