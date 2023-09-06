طاقات متجددة: إنتاج حوالي 590 ميغاواط إلى غاية نهاية 2022

الجزائر - أكدت محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية ان حجم الطاقات المتجددة قد ارتفع الى 589.7 ميغاواط الى غاية نهاية ديسمبر 2022 على المستوى الوطني منها 460.8 ميغاواط خارج الطاقة الكهرومائية.

وأوضحت المحافظة في حصيلتها الثالثة للإنجازات في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر خلال الفترة ما بين 2020-2021-2022، ان "الطاقة الاجمالية المنتجة من الطاقات المتجددة حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 قد بلغت 589.7 ميغاواط منها 460.8 ميغاواط خارج الطاقة الكهرومائية التي تشمل 422.6 ميغاواط متصلة بالشبكة و 38.2 ميغاواط خارج الشبكة".

وأضافت الوثيقة التي تتضمن كذلك الإنجازات المسجلة في مجال الطاقات المتجددة سيما من حيث الانتشار القطاعي و تطوير النسيج الصناعي، انه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 5.2 % في مجال الطاقة المنتجة مع انتاج قدرة إضافية تقدر ب 23.9+ ميغاواط مقارنة بتلك التي سجلت في نهاية سنة 2021.

كما تمت الإشارة إلى أن الطاقة المنتجة خلال الفترة ما بين 2020-2022 قد ناهزت 51.6 ميغاواط أي بنمو ب12.2 + % مقارنة بتلك المسجلة في نهاية ديسمبر 2019.

وأشارت المحافظة في ذات السياق، الى لجوء عديد القطاعات الى الطاقات المتجددة خارج الشبكة، سيما بالنسبة لكهربة المواقع المعزولة والإنارة العمومية و المدارس و أنظمة و شبكات الاتصالات و ضخ المياه سيما بالنسبة لآبار المناطق النائية لسقي قطعان الماشية و الري، مضيفة ان "جميع القطاعات قد ادرجت الطاقات المتجددة في مخططات التطوير لكن بمستويات مختلفة"، و ذلك في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في شقه المتعلق باستعمال الطاقات المتجددة في مؤسسات و هياكل الدولة".

=51 % من الإمكانات خارج الشبكة توجد على مستوى المناطق المعزولة=

وسجلت هذه المؤسسة التي تم انشاؤها في نهاية 2019 لدى الوزير الاول، ارتفاعا "محسوسا في تجهيزات الطاقة الشمسية خارج الشبكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث اصبحت مجموعات الطاقة الشمسية ذات القوة الاجمالية المقدرة ب19.3 ميغاواط تشكل تقريبا النصف (51%) من حظيرة الطاقة الشمسية خارج الشبكة".

وفي نهاية سنة 2022 ، تم تركيب 5.226 مجموعة طاقة شمسية على مستوى المناطق المعزولة منها 2883 مجموعة طاقة شمسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2022 و 1102 مجموعة في سنة 2022.

كما تم تجهيز 955 مدرسة بأنظمة الطاقة الشمسية مما يمثل طاقة اجمالية تقدر ب3.9 ميغاواط الى غاية نهاية سنة 2022 منها اكثر من النصف (572 مدرسة) ما بين 2020 و 2022 و 115 مدرسة في سنة 2022.

أما فيما يتعلق بالإنارة العمومية بالطاقة الشمسية فقد أشار ذات المصدر إلى تركيب حوالي 132432 مصباح يعمل بالطاقة الشمسية الى غاية نهاية ديسمبر 2022 منها 91256 مصباحا يعمل بالطاقة الشمسية مركبة خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2022 و 24791 مصباحا يعمل بالطاقة الشمسية مركبة في سنة 2022 مضيفا ان تجهيزات الانارة العمومية بالطاقة الشمسية بلغت 12.3 ميغاواط في نهاية ديسمبر 2022 أي (32%) من تجهيزات الطاقة الشمسية خارج الشبكة.

وفيما يتعلق بالجانب الخاص براس المال البشري الضروري لتطوير الطاقات المتجددة، أوضحت المحافظة ان "القطاعات المعنية قد بذلت جهودا معتبرة من اجل بلوغ المستوى الضروري من حيث المورد البشري المؤهل الضروري من اجل تحقيق مختلف برامج تطوير هذا المجال"، مشيرة الى وجود 101 مركز و مؤسسة تكوينية في الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية في نهاية 2022 مقابل 59 مركز فقط في نهاية ديسمبر 2021.

وخلص المصدر في الأخير الى التأكيد بان قطاع التكوين و التعليم المهنيين قد كون خلال سنة 2021-2022 حوالي 821 متخرج في مختلف التخصصات المتعلقة بمجال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية مسجلا "تقدما ملحوظا" مقارنة بعدد المتخرجين المسجلين خلال سنة 2020-2021 (308 طالب) في حين يتوقع تسجيل 1781 متربص جديد خلال سنة 2022-2023.

طاقة شمسية: انجاز عديد المشاريع في مجال الإنارة العمومية وكهربة مناطق الظل والمدارس في سنة 2022

الجزائر - أشارت حصيلة لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية قد انجزت عديد المشاريع في مجال الانتقال الطاقوي على المستوى المحلي سيما عبر انشاء تجهيزات لتزويد مناطق الظل بالكهرباء والانارة العمومية و تجهيز المدارس بانظمة الطاقة الشمسية مما سمح للقطاع بتحقيق طاقة قدرت ب18.96 ميغاواط في نهاية سنة 2022.

وأوضحت حصيلة محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية لسنة 2020-2022 ان هذه المشاريع تندرج في اطار تجسيد خارطة طريق الوزارة في مجال الانتقال الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية عبر إرساء نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي يقوم على الكفاءة الطاقوية و اقتصاد الطاقة و استعمال الطاقات المتجددة.

وأوضح المصدر ذاته، ان حجم الطاقات المتجددة الذي حققته وزارة الداخلية في نهاية ديسمبر 2022 قد بلغ 4.1 % من الحظيرة الوطنية للطاقات المتجددة خارج مجال المحروقات أي حجم طاقة بلغ 18.96 ميغاواط، و تتشكل حظيرة الطاقات المتجددة الخاصة بوزارة الداخلية من :

-5226 مجموعة أجهزة طاقة شمسية لكهربة مناطق الظل محققة طاقة تقدر ب8.88 ميغاواط أي 47 % من انجازات الوزارة و تمثل زيادة ب26.7 +% مقارنة بالطاقة المحققة في نهاية ديسمبر 2021 و 123+% مقارنة بتلك المسجلة في نهاية ديسمبر 2019.

-850 مدرسة بطاقة قدرت ب6.62 ميغاواط أي 35 % من انجازات وزارة الداخلية و تمثل نموا ب10.4+% مقارنة بالطاقة المسجلة في نهاية ديسمبر 2021 و 83.4+% مقارنة بتلك المحققة في نهاية ديسمبر 2019.

-34506 نقطة انارة عمومية بالطاقة الشمسية تقدر ب3.45 ميغاواط أي 18% من انجازات وزارة الداخلية و تمثل نموا ب13.8+% مقارنة بالطاقة المحققة في نهاية ديسمبر 2021 و 127.7+% مقارنة بتلك المسجلة في نهاية ديسمبر 2019.

وقد حققت ذات الوزارة خلال سنة 2022 طاقة تقدر ب2.91+ ميغاواط أي بزيادة بحوالي 18.2 % مقارنة بتلك المحققة في نهاية ديسمبر 2021 (16 ميغاواط).

وتتمثل الانجازات الجديدة في مجموعات طاقة شمسية لكهربة مناطق الظل (64%) و أنظمة طاقة شمسية للمدارس (22%) و تجهيزات انارة عمومية بالطاقة الشمسية (14%).

أما حجم الطاقة الذي حققته وزارة الداخلية خلال الفترة الممتدة بين 2020-2022 المقدرة ب9.85+ ميغاواط فيمثل اكثر بقليل من ضعف القدرة المسجلة الى غاية نهاية ديسمبر 2019 (9.11 ميغاواط) أي بزيادة ب108+%.