سوناطراك: السيد حكار يتفقد حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون

حاسي باحمو (تيميمون) - تفقد الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار, خلال اليوم الثاني من زيارته الميدانية التي قادته أمس الثلاثاء إلى حاسي مسعود، حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون, الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا, حسبما افاد به اليوم الاربعاء, بيان للمجمع.

وجاء في البيان "استكمالا لبرنامج زيارته الميدانية التي قادته يوم أمس إلى ناحية حاسي مسعود, توجه اليوم الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد توفيق حكار, إلى حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون, الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا حيث سيسمح بتوفير مستوى إنتاج قدره 4,5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي".

واوضح ذات المصدر أن البنية التحتية المتعلقة بتطوير واستغلال هذا الحقل تشمل شبكة تجميع لربط 24 بئر غازي, ومحطة معالجة الغاز بطاقة إجمالية تقدر بـ 6 مليون متر مكعب يوميا.

كما تتضمن البنية التحتية لهذا الحقل خط نقل للغاز المعالج بطول 111 كلم, وقاعدة حياة تتسع لـ 270 عاملا, وكذا شبكة طرق على امتداد 150 كلم, بالإضافة إلى مهبط للطائرات بطول 1.7 كيلومتر.

وبحسب البيان, اعتمدت سوناطراك في مخطط تطوير هذا الحقل الغازي على إشراك عدة شركات جزائرية وطنية و خاصة و كذا شركات فرعية, على غرار المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى, الشركة الوطنية للقنوات, والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء, تجسيدا لاستراتيجية المجمع الخاصة بتشجيع المحتوى المحلي، حيث بلغ مستوى الإدماج الوطني قرابة 50 بالمائة من الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع.

إقرأ أيضا: سوناطراك: انطلاق مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد بحقل حاسي مسعود

ويكلل دخول حقل حاسي باحمو حيز الخدمة, يضيف المجمع, "مجهودات سوناطراك الحثيثة القاضية بتطوير الحقول الغازية في الجنوب الغربي, والتي شهدت هذه السنة دخول مشاريع أخرى حيز الخدمة على غرار حقل حاسي تيجران, الذي تقدر طاقته الإنتاجية بـ 4 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي, بالإضافة إلى حقل تينركوك الذي تبلغ سعته الإنتاجية ما مقداره 4 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي".

كما ابرز البيان أن "سوناطراك تقوم بانجاز مشاريع تطويرية هامة من أجل الرفع من قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي وتعزيز تموقعها كأبرز الموردين في الأسواق الطاقوية العالمية".

وفي تصريح صحفي على هامش الزيارة, ذكر السيد حكار بان حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون "دخل حيز الخدمة يوم 15 اغسطس الماضي, في اطار مشاريع أخرى دخلت حيز الخدمة على مستوى الجنوب الغربي للبلاد على غرار حقل حاسي تيجران و حقل تينركوك".

وابرز السيد حكار أن هذه الحقول الغازية تنتج حاليا 5,5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في اليوم بعد ربط 56 بئرا, لافتا الى ان "العمل متواصل لربط الآبار المتبقية من اجل بلوغ إنتاج 10 مليون متر مكعب في اليوم من اجل تعزيز الانتاج الوطني و الرفع من قدرات التصدير".

كما أفاد الرئيس المدير العام للمجمع البترولي انه، و لأول مرة، تقوم سوناطراك بتطوير حقول غازية في الجنوب الغربي من الوطن, مؤكدا أن هناك "افاقا أخرى لتطوير مشاريع طاقوية في هذه المناطق لاسيما في ولايتي بشار و تندوف".

من جانب أخر, أشار السيد حكار الى أهمية هذه المشاريع في خلق مناصب العمل لفائدة شباب المنطقة, وذلك في إطار مسابقة انتقائية جرت بولاية تيميمون, معلنا تنظيم مسابقة اخرى "قبل نهاية السنة" لتوفير المزيد من مناصب الشغل بهذه المنطقة.