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سوناطراك: انطلاق مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد بحقل حاسي مسعود

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 18:01     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك: انطلاق مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد بحقل حاسي مسعود

حاسي مسعود - أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، اليوم الثلاثاء، على انطلاق أشغال مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة وعالي الدقة بحقل حاسي مسعود الذي يهدف إلى الرفع من قدرات الإنتاج والاحتياطات من المحروقات والحفاظ على مكانة سوناطراك كمورد وفاعل هام في الأسواق الطاقوية الدولية.

جاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد تستغرق يومين يقوم بها السيد حكار رفقة وفد من الإطارات المسيرة للمجمع إلى ناحيتي حاسي مسعود بولاية ورقلة وحاسي باحمو بولاية تيميمون، حسبما افاد به بيان للشركة الوطنية للمحروقات.

وأوضح المصدر نفسه ان الرئيس المدير العام استهل المحطة الاولى من حقل حاسي مسعود، أين أشرف على انطلاق أشغال مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة و عالي الدقة بحقل حاسي مسعود ،الذي اسند إنجازه  للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، الفرع التابع لسوناطراك.

ويهدف هذا المشروع، "إلى تعزيز الدراسات المكمنية و نماذج الانتاج بالاستغلال الامثل للتكنولوجيات الرقمية الحديثة و هذا من اجل الرفع من احتياطات البلاد من المحروقات و من مستوى الإنتاج، وكذا الحفاظ على مكانة سوناطراك كمورد وفاعل هام في الأسواق الطاقوية الدولية".

كما أشارت سوناطراك الى ان المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء تعتمد في انجاز هذا المشروع على "تقنيات تكنولوجية رقمية عالية"، تتمثل في استخدام نطاق ترددي واسع من 5ر1 الى 96 هرتز لزيادة دقة المسح الزلزالي، بالإضافة إلى استعمال تقنية انعكاس الشكل الموجي الكامل، للحصول على نموذج سرعة دقيق لكل من الطبقات السطحية وتحت السطحية.

وتسمح البيانات الزلزالية التي سيتم الحصول عليها من خلال استخدام هذه التقنيات الجديدة، برفع عامل استرجاع الاحتياطيات إلى مستوى يفوق 30 بالمائة، يضيف البيان مبرزا ان شركة سوناطراك "تعمل من خلال استراتيجيتها المتعلقة بتطوير واستغلال الحقول النفطية والغازية على تجسيد التزاماتها المتعلقة بالحفاظ على مستوى الإنتاج الطاقوي وتعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية والإقليمية".

وفي تصريح صحفي على هامش الزيارة، اكد السيد حكار "ان هذا المشروع الاستراتيجي الذي انجزته مؤسسة فرع سوناطراك يهدف الى الرفع من قدرات الانتاج والاحتياطات الخاصة لحاسي مسعود الذي يعتبر من بين اكبر الحقول العالمية"، مبرزا ان عملية المسح ستعطي صورة دقيقة على المكامن الجيولوجية لحاسي مسعود وكذلك لتوجيه الجهود الاستثمارية و الانتاج".

كما أوضح السيد حكار ان عملية المسح ستغطي مساحة كبيرة تقدر ب 500 الف كلم مربع و منشئات صناعية و سكنات وكذلك آبار وأنابيب بأكثر من 10 آلاف كلم خطي من مختلف السعة و 2000 بئر موجود بحاسي مسعود" .

واعتبر السيد حكار ان هذا المشروع يشكل "تحديا لمجمع سوناطراك من اجل انجاز عملية المسح باستعمال اخر التكنولوجيات الحديثة و التكنولوجيات الرقمية التي تسمح بمعرفة دقيقة لكل هذه المعطيات".

 

 

 

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سوناطراك: انطلاق مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد بحقل حاسي مسعود
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 18:01     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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