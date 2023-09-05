تنصيب لجان ولائية لمنح شهادات اختصاص لمهنيي الصيد البحري خلال سبتمبر الجاري

و أوضح الوزير في تصريح للصحافة بميناء الصيد والنزهة بالعوانة على هامش زيارة عمل و تفقد إلى ولاية جيجل بأن دائرته الوزارية بصدد تنصيب لجان ولائية على مستوى معاهد التكوين المختصة في الصيد البحري لمنح "شهادات اختصاص" للمهنيين من خلال اعتماد مكتسبات خبراتهم المهنية قصد السماح لهم بممارسة مهامهم بأريحية.
و أضاف السيد بداني أن من شأن هذه الشهادات التي تمنح لمهنيي الصيد البحري كل حسب خبرته في نشاطات الصيد البحري و خيط الشباك و ميكانيك و إصلاح سفن الصيد , أن تسمح بالتأكيد على التجربة التي اكتسبوها في الميدان و التي تتوج بهذه الشهادات التي تسمح لهم بالاستفادة من مختلف المزايا الممنوحة في هذا الخصوص.
و خلال زيارته إلى الولاية، عاين الوزير الميناء الجديد للصيد البحري بالعوانة، حيث استمع إلى عرض حول مخطط تهيئة هذه المنشأة المنجزة من طرف مؤسسة تسيير الموانئ (أس جي بي بي).
كما وقف على مجريات تمرين تطبيقي في مجال الأمن و السلامة البحريين فيما يخص تقنيات النجاة في البحر و مكافحة الحرائق و ذلك بتأطير من أساتذة المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بالقل (سكيكدة).
و كان السيد بداني قد عاين أمس الاثنين وحدة لتكييف و توضيب منتجات الصيد البحري و تربية المائيات، حيث تم الاطلاع على غرف التبريد و أحواض تجميد القشريات و ذلك بميناء الصيد البحري بوالديس.
كما استمع الوزير لانشغالات و اقتراحات المهنيين لترقية و تطوير نشاط الصيد البحري.