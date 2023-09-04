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فلاحة: نحو إطلاق برامج لتوسيع إنتاج التمور والزيتون وحماية المربين

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 14:58     الفئـة : اقتصــاد
أرشيف أرشيف

الجزائر - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه يجري الإعداد لإطلاق ثلاثة برامج وطنية تهدف لتوسيع إنتاج التمور والزيتون وكذا حماية المربين.

وفي تصريح له، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 /2024 بمجلس الأمة، أشار السيد هني، إلى أن البرنامج الوطني لتوسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون، لاسيما في السهوب والجنوب، "سننطلق فيه خلال السنة الجارية".

كما أبرز أهمية البرنامج الوطني لحماية المربين، لاسيما من ناحية توزيع الأعلاف المدعمة، وكذا برنامج توسيع إنتاج التمور، اللذين يجري العمل عليهما، وفق الوزير.

أما بخصوص تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف وشح الأمطار أو الفيضانات، فلفت الوزير أنه "سيتم الانطلاق في التعويضات العينية، مع توزيع الإعانة الخاصة بالموسم الفلاحي الحالي" مجددا التأكيد على أن الدولة واقفة إلى جانبهم.

وبالنسبة للإنتاج الفلاحي للمواد الواسعة الاستهلاك على غرار الخضر والفواكه، وكذا اللحوم الحمراء والبيضاء، فأكد الوزير أنه "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في أقرب وقت، لتوفير مختلف المواد وضمان الاستقرار في الأسعار".

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 11:41
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فلاحة: نحو إطلاق برامج لتوسيع إنتاج التمور والزيتون وحماية المربين
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 14:58     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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