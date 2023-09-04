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تنظيم الصالون الدولي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والبلاستيك والمطاط في أكتوبر المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 14:39     الفئـة : اقتصــاد
تنظيم الصالون الدولي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والبلاستيك والمطاط في أكتوبر المقبل

الجزائر - سينظم الصالون الدولي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والبلاستيك والمطاط من 2 الى4  اكتوبر المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (نادي الصنوبر) بالجزائر العاصمة، بمشاركة مؤسسات وعارضين وطنيين ودوليين،  حسبما أكده اليوم الاثنين المنظمون.

ويضم الصالون مشاركين وعارضين من بينهم شركات محلية ودولية ومؤسسات بحثية وجمعيات مهنية ومؤسسات ناشئة مبتكرة وكذا الفاعلين الرئيسيين في الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والبلاستيك والمطاط حيث يوفر منصة هامة لعرض أحدث التطورات التكنولوجية والمنتجات المبتكرة وفرص الأعمال في هذه القطاعات، وفق بيان للمؤسسة المنظمة "ستال إكسبو".

وسيكون هذا الحدث مناسبة للمشاركين لإقامة اتصالات مع خبراء القطاع واكتشاف اتجاهات السوق الجديدة، والتعرف على فرص الاستثمار وتعزيز شبكتهم المهنية وهذا أثناء الفعاليات والندوات وعروض المنتجات والعروض التقنية وجلسات التواصل المبرمجة.

ويهدف المنظمون من هذه التظاهرة الاقتصادية بشكل خاص الى "تعزيز الاستثمار المحلي والاستثمارات المباشرة الأجنبية من خلال التركيز على فرص الاستثمار في الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية البلاستيك والمطاط في الجزائر وكذا جذب المستثمرين الوطنيين والدوليين بعرض الفرص الاقتصادية والمشاريع الرئيسية في القطاع".

ويتعلق الامر ايضا -يضيف البيان- بتعزيز الشراكات والتصدير من خلال توفير منصة مناسبة لإقامة علاقات تجارية قوية وشراكات استراتيجية.

كما سيتاح للمشاركين الفرصة لاستكشاف إمكانيات التصدير الجديدة وتطوير شبكات دولية وتعزيز وجودهم في الأسواق العالمية مع تسليط الضوء على التجهيزات والابتكارات من خلال عرض التطورات التكنولوجية الحديثة والمعدات المتطورة والابتكارات في مجال الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والبلاستيكية و المطاطية، حسب المصدر ذاته.

ومن ضمن الأهداف التي يتطلع اليها المنظمون كذلك تشجيع إعادة التدوير و حماية البيئة بالتركيز على المبادرات في مجال ادارة النفايات و حماية البيئة مع تسليط الضوء على أهمية الممارسات الايكولوجية وتشجيع الانتقال نحو اقتصاد مستدام.

أما بخصوص القطاعات والفروع التي يتمحور حولها الصالون فتتمثل أساسا في المعدات والآلات وأنظمة التحكم و القياس والتكنولوجيات الرقمية و معالجة النفايات البلاستيكية والأسمدة والمبيدات والابتكارات في مجال الكيمياء وآلات النقل والتخزين والتوزيع و التحكم في العمليات و الروبوتات، وفق البيان.

ويتطلع المنظمون من خلال الصالون الى توفير منصة شاملة لعرض المنتجات والتقنيات و الابتكارات  وتسهيل الشراكة و التعاون الدولي و استكشاف فرص التصدير و توسيع التواجد الدولي للشركات المشاركة بالإضافة الى تكوين فرصة للتواصل مع خبراء القطاع و تبادل المعرفة و الافكار و التجارب علاوة على التعرف على احدث التطورات التكنولوجية والابتكارات وابرز المشاريع في هذه الصناعة.

وينظم الصالون بالشراكة مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجكس)، الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (انيكسال) وكذا الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وكذا الغرفة الدولية لترقية المؤسسات.

آخر تعديل على الإثنين, 04 سبتمبر 2023 14:54
كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم الصالون الدولي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والبلاستيك والمطاط في أكتوبر المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 14:39     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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